Die Wiesentaler Postfiliale in der Karlsruher Straße soll an diesem Mittwoch, 13. Juli, wieder öffnen. Das teilte Marc Mombauer, Pressesprecher der Deutschen Post für den Bereich Baden-Württemberg, auf Nachfrage der BNN mit.

Seiner Aussage nach soll die Postfiliale montags bis freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein.

Die Schließung der Postfiliale zum 1. Mai hatte für Unruhe und Unmut in der Bevölkerung gesorgt. Bestehende Filialen in der Nachbarbarschaft mit weniger Einwohnern blieben erhalten, den Wiesentalern wurde empfohlen, andere Poststellen aufzusuchen. Zwei ausgehängte Zettel wiesen auf die Neuerung hin: Die Kunden sollen sich ersatzweise nach Oberhausen oder Kirrlach umorientieren.

Bundesweit mehr als 25.000 Post-Verkaufsstellen

Wie Mombauer weiter mitteilte, investiere die Deutsche Post seit vielen Jahren in den Ausbau ihres stationären Netzes. Bundesweit betreibe sie aktuell rund 25.500 Verkaufsstellen. Hinzu kommen über 9.300 Packstationen für den Paketversand und -empfang, die rund um die Uhr zugänglich sind.

Die bisherige Betreiberin der Wiesentaler Filiale, die in den vergangenen Jahren stets in privater Hand war, hatte Ende April die für die Bevölkerung überraschende Schließung bestätigt.

Drei Jahre lang war Anna Wirth zuständig für den Postbetrieb. Wer nach dem 1. Mai kam, fand verschlossene Türen vor. Angeblich sollte die Filiale ab Montag, 16. Mai, wieder öffnen, so deutete die Pressestelle in Stuttgart an. Der Schalter würde sodann „von der Post mit eigenem Postpersonal besetzt“, hieß es. Aber wochenlang tat sich nichts.

1894 gab es in Wiesental die erste Postagentur

Die Anfänge der Post im Ort liegen weit zurück. Die erste Postagentur war um 1894 in der Unterdorfstraße, damals Hausnummer 105, untergebracht. An der Postroute, die durch die Poststraße führte, nahm der „Postagent“ täglich die Post in Empfang und verteilte sie im Ort.

Der aktuelle Standort ist der siebte in der Wiesentaler Postgeschichte: Ab 1917 befand sich die Post in der Mannheimer Straße 24, ab 1920 im ehemaligen „Grünen Baum“, 1926 zog sie in die Bolandenstraße 12, 1936 in den vorderen Pfarrsaal, ab 1964 war sie schließlich im früheren „Friedrichsbad“ untergebracht.