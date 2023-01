Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt in Waghäusel: Mitarbeiterin wird bedroht

Ein Unbekannter hatte am Montag versucht einen Lebensmittelmarkt in Waghäusel zu überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zu einem Raubdelikt ist es am Montagabend in einem Lebensmittelmarkt in Waghäusel-Wiesental gekommen. Wie die Polizei informierte, handelte es sich um ein Geschäft in der Mannheimer Straße.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21 Uhr, als der Unbekannte zur Kasse ging. Dort zerschlug er eine Flasche und drohte der Kassiererin mit dem zerbrochenen Flaschenhals. Er forderte sie unterdessen dazu auf, Bargeld zu übergeben.

Als die Frau entgegnete, dass die Kasse geschlossen sei, lief der Mann zum Ausgang des Ladens. Er floh ohne Beute in Richtung der Mannheimer Straße.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sein. Er sei schlank und trug zur Tatzeit eine hellblaue Jacke, eine Mütze und ein Baumwolltuch über Mund und Nase. Laut Aussage der Zeugin habe er Englisch gesprochen und eine südländische Erscheinung gehabt. Der Kriminaldauerdienst bittet um Hinweise zum Unbekannten.