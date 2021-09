Briefwähler entlasten die Wahllokale

„Respekt vor der Demokratie“: Gute Stimmung bei den Wählern in Waghäusel und Oberhausen-Rheinhausen

Bei der ersten Bundestagswahl in einer Pandemie gelten besondere Hygiene-Regeln. Dennoch ist die Stimmung in den Wahllokalen in Waghäusel und Oberhausen-Rheinhausen gut. Eine Wählerin sagt, die persönliche Stimmabgabe sei „eine Frage von Respekt vor der Demokratie“.