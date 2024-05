Rockband „Pussy Sisster“ aus Waghäusel kehrt mit neuem Album zurück

Die Location für die Rockband: das Käpten Cook in Oberhausen-Rheinhausen. Samtvelours auf den Sitzen in den Nischen, Teakholz-Vertäfelung und maritime Deko an den Wänden, Schiffsambiente, vor allem aber Tanzlokalflair. Die Musik: vom DJ, unterhaltsam, querbeet gemischt. Die Gäste: eingeladen zur geschlossenen Gesellschaft, altersgemischt, viele im schwarzen Outfit. Die Gastgeber: „Wild, heiß und vor allem explosiv.“

Das sagen sie über sich, die Jungs von „Pussy Sisster“, der Hardrock-Band aus Waghäusel. Der Anlass: Das neue Album „Here are the Pussys“ ist gerade erschienen und wird mit einer „Rock ’n’ Roll Party“ gefeiert. Ein Anachronismus in dieser Disco-Fox-Umgebung?

Nicht wirklich, eher spannend. Denn genauso facettenreich sind sie, die Rocker, deren Musik zum Glam Metal gehört, einem Genre, das sowohl laut, rasant und „heavy“, aber genauso leise, langsam und gefühlvoll daherkommt. Facetten, die sich auch in den zehn Titeln des neuen Albums widerspiegeln. Aber auch zeigen, wie sich die Rockband, die Musiker entwickelt haben.

2002 wurde die Rockband gegründet. Zu ihr gehören heute, 22 Jahre später, noch die Gründungsmitglieder Chris Nad als Manager und Alex Nad als Frontsänger sowie Wolfgang Schwechheimer alias Mr. Coma am Bass. Ergänzt werden sie seit vier Jahren von Harry LaForce an der Gitarre und Drummer Mr. J.H. Janis Hiemesch.

Rockband aus Waghäusel lässt es von Anfang an krachen

Sie haben es von Anfang an ordentlich krachen lassen, tourten mit ihrem eigenen Programm unter anderem durch England und die USA. Dabei begeisterte die Rockband die Fans unter anderem auf dem legendären Wacken Open Air. Angefangen mit „Goodbye Deutschland“ eroberten sie ab 2009 auch die Fernsehshow-Welt. „Das Duell“, „Die Superheimwerker“, „Big Brother“, „Das perfekte Dinner“ oder „Beat the Box“ sind nur einige Beispiele ihrer TV-Präsenz.

Corona ließ die Mitglieder der Rockband innehalten, bremste sie aber nicht aus. „Die Pause hat uns gutgetan“, sagt Chris Nad, der gerade seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. 2020 stellte sich bei ihm, seinem Bruder Alex und Bassist Coma nahezu zur gleichen Zeit Nachwuchs ein. Die Familien, die Babys, rückten ins Zentrum.

Wir wollen es etwas langsamer angehen lassen. Chris Nad

Manager

„Wir wollen es etwas langsamer angehen lassen, sind vielleicht auch ein wenig ernsthafter geworden, nicht mehr so exzessiv wie früher“, meint der „Pussy Sisster“-Manager. Gleichzeitig arbeiten sie an neuen Songs, deren Texte aus der Feder von Alex stammen. Sie zeigen genau das: Nachdenklichkeit, aber auch Party-Spaß sowie Freundschaft.

Ein dickes Dankeschön gibt es dabei auch für die Eltern, „die es nicht immer leicht mit uns hatten, aber unsere größten Fans sind“, sagt der Leadsänger. Die Rockband präsentiert aber auch Lieder mit aktuellem Bezug zum Weltgeschehen. Und dann wieder mitreißende „Head Banging“-Rhythmen und Texte zum Mitsingen.

Als sie in „El Puerto Records“ eine Plattenfirma finden, bei der alles passt, ist die Zeit gekommen: Das neue Album geht in Produktion. Auch in der Fernsehwelt wollen sie wieder in Erscheinung treten, aber auch da abwägen, was sie möchten.