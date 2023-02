Koch-Influencerin Sally Özcan aus Waghäusel macht bei „Let’s Dance“ mit

Mitte Februar startet die nächste Ausgabe der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ – mit Influencerin Saliha „Sally“ Özcan aus Waghäusel. Sie ist als Gesicht der Region vertreten. Die 34-jährige Food-Bloggerin kann dann auf dem Bildschirm zeigen, dass sie außer Kochen, Backen und Modeln auch auf dem Tanzparkett einiges zu bieten hat.

Damit dies möglichst gelingt, hat Özcan ihren Alltag neu organisiert. „Ich schaue, dass ich jeden Morgen um 5.30 Uhr Pilates mache, mich dann um die Kinder kümmere, bevor sie in die Schule gehen und mich dann meinem Arbeitsalltag widme“, sagt die TV-Kandidatin. Zeit für Freizeit hat sie derzeit kaum.

Sally Özcan lebte bisher nach dem Motto „Sport ist Mord“

„Ich hätte bis vor Kurzem selbst nicht gedacht, dass ich mich mal so sehr zum Sport motivieren könnte. Denn bislang lebte ich nach dem Motto: Sport ist Mord“, meint Özcan schmunzelnd.

Aber sie merke bereits, dass ihr die Bewegung gut tut und sie sich sowohl mental wie körperlich gut auf die Sendung vorbereiten könne. Auch durch die Arbeit habe sie sich ablenken können. „Die Aufregung dringt zwar hier und da mal etwas durch. Aber den Gedanken an die Live-Sendungen habe ich doch verdrängt“, sagt Özcan.

Je näher der Termin komme, umso aufgeregter sei die Waghäuselerin. Am liebsten würde sie noch viel mehr trainieren. Doch dafür reiche ihr die Zeit nicht. „Sobald die offiziellen Trainings beginnen, werde ich mir nur noch Zeit fürs Tanzen nehmen“, macht die gelernte Grundschullehrerin deutlich.

Youtuberin aus Waghäusel hat einiges an TV-Erfahrung

Als Youtuberin konnte Özcan bereits einige Fernseherfahrung sammeln. 2017 hatte sie mit „Sally backt“ auf VOX eine eigene Sendung, 2018 folgte dann „Einfach Sally“ – ebenfalls auf diesem Privatsender.

Überhaupt habe die 34-Jährige immer wieder große Freunde an Fernsehauftritten. Die Tanzsendung hebe sich allerdings von den bisherigen Formaten ab, da es dieses Mal nicht ums Kochen und Backen, sondern um sie als Person gehe.

„Ich stelle mich einer Herausforderung: Ich möchte einfach einmal rauskommen aus meinem bisherigen Alltag, Neues entdecken und mich weiterentwickeln“, nennt Özcan ihre Beweggründe, an der Tanzshow teilzunehmen.

Bei ihrer Zusage zur Sendung habe sie nach eigenen Angaben nicht lange überlegen müssen: „Ich musste aber tatsächlich alles gut organisieren, sodass ich – im besten Fall für drei Monate – meine Arbeit und das alltägliche Geschäft gut vorbereiten kann.“ Bis Ende Mai habe sie alle Inhalte und Videos vorproduziert, um in der Zeit von „Let’s Dance“ den Kopf frei zu haben.

Unterstützung erhält sie dabei von Freunden und der Familie. „Sie sind alle wahnsinnig stolz und können es kaum erwarten, bis es endlich losgeht“, so Özcan auf Nachfrage dieser Redaktion. Ihr Mann Murat habe gesagt, dass er es einfach nur total mutig finde, dass seine Frau mitmache und dass er sie sehr dafür bewundere, dass sie sich traue.

Ihr Profi-Tanzpartner steht noch nicht fest

Und die Sendung hat für die Tänzerin noch einige Überraschungen parat. Bis zur Kennenlernshow am 17. Februar weiß die Unternehmerin aus Waghäusel nicht, wer ihr Tanzpartner wird. „So ein wenig kann man natürlich spekulieren, wer infrage käme“, sagt sie.

Sie gehöre bei den Kandidaten eher zu den größeren Frauen, sodass die Auswahl an großen Tanzpartnern doch recht absehbar sei. Das Training werde dann in einem Tanzstudio rund um Waghäusel stattfinden. Bisher habe die Kandidatin lediglich ein Basistraining mit ein paar Tanzschritten erhalten. Die Tanzerfahrung der Bloggerin beschränke sich nach eigenen Worten auf das Tanzen bei Partys oder Hochzeiten.

Doch vielleicht könne sie nun ein wenig Jennifer Lopez nacheifern, die sie seit ihrer Kindheit bewundere. „Sie sieht nicht nur wahnsinnig gut aus, sondern kann mindestens genauso gut tanzen und singen“, sagt Özcan, die ganz viel dazulernen möchte. „Aber auch bei Lady Gaga und Helene Fischer sprechen die Bühnenerfahrung für sich.“.

Ich freue mich sehr und möchte jede Minute davon genießen. Sally Özcan, Kandidatin bei „Let’s Dance“

„Ich freue mich sehr und möchte jede Minute davon genießen“, so die 34-Jährige, die einen gesunden Ehrgeiz und ein gutes Durchhaltevermögen hat. Wie gut sie bei dieser harten Aufgabe mental und körperlich bei „Let’s Dance“ mithalten könne, wisse sie nicht.

„Aufgeben ist bislang keine Option und es wäre ein Traum, wenn ich beim Finale antreten könnte“, sagt die Teilnehmerin aus Waghäusel.

Auch für die Zeit nach der Sendung hat Sally Özcan schon Pläne: Sie möchte wieder ein neues Backbuch herausbringen und die Pfingstferien mit ihrer Familie genießen. „Ich werde auch in diesem Jahr wieder viele Küchen in meinem Format ‚Pimp my Kitchen‘ planen, einbauen und organisieren. Und ich habe einige Stars bei mir zu Gast in Waghäusel“, verrät sie.