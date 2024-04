Back-Star Sally aus Waghäusel macht ihrer Heimatstadt Waghäusel in der NDR-Talkshow von Barbara Schöneberger eine Liebeserklärung. Und verrät, wie es für sie weitergeht.

Gibt es in Waghäusel bald einen Sally-Özcan-Wendehammer? Oder eine Sackgasse, benannt nach der Influencerin? Das hat Moderatorin Barbara Schöneberger in der NDR-Talkshow am Freitagabend prognostiziert.

Dort war Back-Star Sally aus Waghäusel zu Gast, neben anderen Promis wie dem Karlsruher Fernsehmoderator Pierre M. Krause, Sänger Peter Kraus, Krimiautorin Nele Neuhaus und den Schauspielerinnen Sunnyi Melles und Leonille Wittgenstein.

Ich liebe Waghäusel. Sally Özcan

Back-Star aus Waghäusel

Sally machte ihrer Heimatstadt in der Sendung eine Liebeserklärung. „Ich liebe Waghäusel“, sagte sie. „Ich komme da her und bin immer da geblieben.“ Baden-Württemberg sei ohnehin ein schönes Bundesland. „Da scheint immer die Sonne.“

Schöneberger prophezeite daraufhin: „Wahrscheinlich kommen die in Waghäusel bald auf dich zu und werden einen Wendehammer oder eine Sackgasse nach dir benennen. Ich glaube, das kommt bald auf dich zu.“

Sally will in Zukunft kürzertreten

Die 35-Jährige gehört zu den bekanntesten Internet-Stars Deutschlands. Mit ihren Koch- und Back-Videos erreicht sie über ihren Kanal „Sallys Welt“ täglich Millionen Menschen.

Ihrer Heimatstadt Waghäusel hat die gelernte Grund- und Hauptschullehrerin bis heute die Treue gehalten. Und inzwischen sogar ein Back-Imperium mit mehr als hundert Menschen dort aufgebaut, das „Sallycon Valley“.

In Zukunft wolle sie aber etwas kürzertreten, verriet die zweifache Mutter. Sie wolle sich mehr auf sich konzentrieren. „Es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein. Es gibt auch ein Leben außerhalb der Küche.“

Ob die Stadt Waghäusel den Vorschlag von Moderatorin Schöneberger aufgreift und wirklich eine Straße nach ihrer berühmten Einwohnerin benennt? Das bleibt abzuwarten.