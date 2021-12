Auch das erfolgreiche Schlagzeug-Ensemble der Musikschule Waghäusel-Hambrücken blieb in diesem Jahr von der Corona-Pandemie nicht verschont. Letztmals am vergangenen Freitag, als kurzfristig ein Empfang der Landesregierung Baden-Württemberg im Neuen Schloss in Stuttgart wegen Corona abgesagt wurde. Dorthin eingeladen waren auch die Nachwuchsmusiker Tobias Braun, Til Steinhauer, Robin Schurrat und Samuel Willi zusammen mit Ausbilder Joachim Böser aufgrund ihres ersten Platzes beim 58. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“.

Die vier Drummer konnten die kurzfristige Absage allerdings leichter verschmerzen, weil sie vor drei Jahren schon einmal als Bundessieger beim Empfang der Landesregierung waren. „Wir wären aber gerne wieder nach Stuttgart gefahren, allein schon wegen unseres Auftritts beim Preisträger-Konzert“, gibt der 17-jährige Samuel Willi aus Kirrlach zu.

Unter dem Einfluss der Corona-Pandemie stand bereits der Qualifikationswettbewerb auf Landesebene, der im Frühjahr nur online durchgeführt werden konnte. Lediglich das Bundesfinale in Bremen fand im September als Präsenzveranstaltung statt. „Allerdings auch nur die Ensemble-Wettbewerbe, die deshalb zeitlich extra in den Herbst gelegt wurden“, sagt Til Steinhauer. Der 17-Jährige aus Kirrlach möchte nach seinem Abitur am Copernikus-Gymnasium in Philippsburg mit dem Leistungsfach Musik später als Gymnasiallehrer seinem Hobby auch beruflich nachgehen.

Die Erinnerungen an den Bundessieg in Bremen seien bei den vier Jungmusikern noch in allerbester Erinnerung. „Neben der Teilnahme am Wettbewerb konnten wir auch die überaus reizvolle City der Hansestadt besuchen“, blickt Tobias Braun aus Hambrücken zurück. Er ist mit 16 Jahren das jüngste Mitglied des Ensembles und besucht das Justus-Knecht-Gymnasium in Bruchsal.

Großer Erfolg für die Drummer in Bremen

In Bremen erreichte das Schlagzeug-Quartett der Musikschule Waghäusel-Hambrücken einen herausragenden Erfolg. Dort wurde das Ensemble nach 2018 in Lübeck zum zweiten Mal Bundessieger und damit zu Deutschlands besten Drummern in ihrer Kategorie. Und das mit der absolut höchsten Punktzahl von 25, welche die zwischen 16 und 18 Jahre alten Musiker als einziges Ensemble erreichen konnten.

Das größtmögliche Lob bekamen sie für das von Eckhard Kopetzki komponierte Stück „Le Chant du Serpent“ für acht Trommeln von einem Wertungsrichter. Er hatte einst bei der Premiere des Stückes selbst mitgewirkt und sagte: „Ihr habt es besser gespielt, als wir bei der Uraufführung.“

Einen großen Anteil an dem Erfolg hat Joachim Böser. Der 51-jährige Musiklehrer aus Hambrücken, der in Trossingen Akkordeon und Schlagzeug studiert hatte, gibt das Lob an die Jungmusiker weiter. „Neben Talent und Fleiß müssen sie vor allem auch die Energie aufbringen, konsequent zu üben“, sagt er und nennt somit die Voraussetzung. Dabei müssen sie nicht nur das Schlagzeug beherrschen, sondern auch die sogenannten Stabspiele wie Xylofon, Marimbafon, Glockenspiel und Pauken.

Neben dem regelmäßigen Üben bleibt ihnen auch noch Zeit für andere Hobbys. Tobias Braun spielt Handball und ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hambrücken, während Paulusheim-Schüler Samuel Willi als Ministrant und beim Musikverein Kirrlach aktiv ist. Mit 18 Jahren ist Robin Schurrat aus Hambrücken das älteste Ensemble-Mitglied und spielt in seiner Freizeit im Jugendorchester der Akkordeonfreunde Hambrücken sowie in einer Familien-Rockband.

Bei Til Steinhauser dreht sich fast alles um Musik. Aktiv ist er im symphonischen Jugendorchester Karlsruhe, in der Bigband der Musikschule, im Landesjugend-Perkussionorchester Baden-Württemberg sowie beim Musikverein Wiesental.