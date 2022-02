Drei Frauen und drei Männer wollen auf den Chefsessel in Waghäusel. Am Montagabend um 19.45 Uhr ließ der Wahlausschuss der Großen Kreisstadt sechs Bewerber für die Entscheidung am 6. März zu. Neben vier bereits bekannten Bewerbern kamen die AfD-Stadträtin Ruth Rickersfeld und Markus Kretzler fürs Kandidatenkarussell dazu.

17.150 Wahlberechtigte sind aufgerufen, das Stadtoberhaupt zu bestimmen. Die Große Kreisstadt hat rund 21.800 Einwohner. Die meisten davon leben in Wiesental (11.063), Kirrlach zählt 9.640 Menschen und im kleinsten Teil Waghäusel sind es 1.136 Bürger. Seit 1999 steht Walter Heiler (SPD) an der Spitze. Er geht in den Ruhestand. Für seine Nachfolge treten sechs Einheimische an.

Ihre Reihenfolge auf dem Stimmzettel wird durch den Zeitpunkt der Bewerbung festgelegt. Deshalb steht Thomas Deuschle oben. Der 53-Jährige ist aktuell zweiter Mann in der Stadtverwaltung mit der Amtsbezeichnung Bürgermeister.

Er kam 2012 aus Kornwestheim und wurde vom Gemeinderat gewählt. Das CDU-Mitglied wird von seiner Partei unterstützt. FWV, Junge Liste und die Junge Union haben sich für ihn ausgesprochen.

Zwei Mitglieder der Grünen treten bei Oberbürgermeisterwahl in Waghäusel an

Die Kandidatin Nicole Heger ist Waghäusler Stadträtin der Grünen und war zuletzt Kandidatin ihrer Partei bei der Bundes- und Landtagswahl 2021. Die 51-Jährige tritt dennoch als Unabhängige an. Die Mutter von drei Kindern arbeitet als Qualitätsmanagerin IT bei SAP. Sie ist außerdem als Hotelfachfrau ausgebildet.

Mitglied der Grünen Partei ist ebenfalls Andreas Bohnstedt. Auch der 46-Jährige hat seinen Arbeitsplatz bei SAP. Der Wirtschaftsinformatiker ist dort in der Personalabteilung beschäftigt.

Markus Kretzler, Geschäftsführer aus Waghäusel, steht als Nummer vier auf dem Stimmzettel. Der 56-Jährige hatte unter anderem auf Corona-Demonstrationen in Wiesental Unterstützungsunterschriften gesammelt. Deshalb war über seine nun offiziell gemachte Bewerbung bereits spekuliert worden.

Die Kandidatin Claudia Sand ist parteilos. Die 51-Jährige arbeitet als Standesbeamtin im Rathaus Waghäusel. Parallel zur Ankündigung der Bewerbung hat die örtliche SPD ihr Unterstützung ausgesprochen. Dazu haben sich Gemeinderatsfraktion und Ortsverein entschieden.

Das Bewerber-Sextett komplett machte kurz vor Schluss der Einreichungsfrist Ruth Rickersfeld. Sie ist Stadträtin für die AfD und 55 Jahre alt. Beruflich bewegt sich sie ebenfalls in der Kommunalpolitik. Die Verwaltungs-Fachwirtin führt die Geschäfte für die drei Mitglieder der AfD-Fraktion im Gemeinderat Karlsruhe. Rickersfeld war Direktkandidatin ihrer Partei bei der Bundestagswahl 2021.

Zur Kandidatenvorstellung kommt es am Freitag, 18. Februar, um 19 Uhr mit 60 vorab ausgelosten Plätzen im Rathaus und einer Übertragung per Livestream.

Heiler war Stadtchef und Abgeordneter

Amtsinhaber Walter Heiler wurde 2007 und 2015 wiedergewählt. Von 1992 bis 2001 und 2006 bis 2016 war der Sozialdemokrat außerdem Landtagsabgeordneter.

Als die Doppelfunktion nicht mehr zulässig war, entschied sich der Jurist für die Kommunalpolitik in seiner Heimatstadt. Der 67-jährige Heiler hätte sogar 2022 noch einmal fürs OB-Amt antreten und es bis zum 73. Lebensjahr ausüben können.