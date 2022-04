Senior-Experte hilft mit Fachwissen in China und Bulgarien

Roland Langer hat viel zu erzählen. Der bald 80-jährige Wiesentaler sitzt am Wohnzimmertisch. Er durchblättert dicke Aktenordner und schwelgt dabei in Erinnerungen an seine Tätigkeit beim „Senior Experten Service (SES)“.

Der SES entsendet seit 1983 einstige Fach- und Führungskräfte als Ausbilder in Entwicklungs- und Schwellenländer. Zudem ist die Organisation in Deutschland mit der Initiative VerA zum Verhindern von Ausbildungsabbrüchen tätig. Langer berichtet, er selbst sei durch einen Zeitungsbericht auf den SES aufmerksam geworden. Er habe sich dann einfach beworben. Mit seiner beruflichen Erfahrung in der Ausbildung von Industriemechanikern sei er als Experte für computergesteuerte Drehmaschinen-entsprechende Projekte zugeteilt worden.

Stolz erklärt er: „Ich war damals einer der ersten, die die Computertechnik im Ausland vermittelt haben“. Sein erster Einsatz führte ihn 2004 zu einer Ordensschule in Kambodscha. Dieser ist ihm noch besonders gut in Erinnerung: „Da habe ich halt zehn Wochen mit Mönchen am Tisch gesessen.“ Das sei jedoch kein Problem gewesen. Man müsse einfach Interesse für das jeweilige Land zeigen und die Kultur kennenlernen wollen. So habe er die drei verbliebenen Tage seines Aufenthalts dazu genutzt, um „das Land anzuschauen“ und die Tempelanlage von Angkor Wat zu besichtigen.

Aber die eigentliche Arbeit musst du selbst organisieren. Roland Langer, Senior-Experte

Aber wie verständigt sich jemand, der zum ersten Mal in Asien ist, mit seinen Schülern? „Ich musste mein Schulenglisch ein bisschen aufpolieren“, sagt Langer und lacht. Außerdem sei ihm für jedes Projekt ein Dolmetscher zur Seite gestanden. Der SES regelt das Drumherum und stellt Vorbereitungsmaterial zur Verfügung. „Aber die eigentliche Arbeit musst du selbst organisieren.“

Zu weiteren Einsätzen reiste er beispielsweise nach Lettland, Bulgarien und China. Projekte in Moldau und Syrien, für die er ebenfalls eingeteilt war, musste er hingegen absagen. Seinen bisher letzten Experten-Einsatz hatte Roland Langer 2018/19 für die Firma Tecmetall in Tunesien. Seine Erfahrungen in China beschreibt er schmunzelnd als „kulturellen Schock“. Dennoch finde er es „unglaublich schön, mit Einheimischen in Berührung zu kommen“.

So habe er etwa bei verschiedenen Begegnungen gelernt, gängige Vorbehalte und Erwartungen gegenüber dem Islam zu überdenken. Doch bereits vor seiner Tätigkeit beim SES war er beruflich einmal in ganz ähnlicher Mission unterwegs: als Prüfer der Handelskammer in einem Werk der BSH in der Türkei. Nach all seinen Reisen und den Begegnungen mit Auszubildenden ist er davon überzeugt, dass das deutsche Duale System das beste Ausbildungssystem der Welt ist. „Da sind ganz viele Leute neidisch.“

Nun wartet Langer, der auch Mitglied des Waghäuseler Seniorenbeirats ist, auf weitere Einsätze. Er möchte den Leuten zeigen, „was man im Alter noch alles machen kann“. Er bedauert, dass „der SES in unserer Region so unbekannt“ sei. Allen Rentnern, die ihr Erfahrungswissen aus dem Berufsleben teilen möchten, empfiehlt er einen Blick auf die Internetseite des Senior Experten Service. Es sei allerdings wichtig, „dass man Neues erleben will“.