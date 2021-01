Bargeld gestohlen

Seniorin wird in Waghäusel Opfer eines Trickbetruges

Ein Trickbetrüger hat am Dienstag einer Rentnerin in Waghäusel 50 Euro gestohlen. Der unbekannte Mann gab vor Geld wechseln zu wollen und griff der Seniorin einfach in die Brieftasche.