In schwierigen Zeiten hat der 32-Jährige Kevin Sälzler den Sprudelhersteller Wiesentaler übernommen. Wie kann sich ein mittelständisches Familienunternehmen in fünfter Generation behaupten?

Heiße, trockene Sommer, viele Vereinsfeste, Partys, Hochzeiten, gut gefüllte Biergärten – wenn es so läuft, läuft es auch beim Wiesentaler Mineralbrunnen, dem mittelständischen Sprudelhersteller aus Wiesental.

Dann sprudelt es aus der Quelle in 108 Metern Tiefe. Dann fährt die Abfüllmaschine Sonderschichten. Man muss nicht extra erwähnen, was mit Vereinsfesten los war, die vergangenen anderthalb Jahre, mit Corona und mit dem Sommer 2021.

Und trotzdem hat sich just in dieser schwierigen Phase ein Generationenwechsel vollzogen in der Schulstraße in Waghäusel-Wiesental. Dort, wo sich die Sprudelkisten bis unter den Himmel stapeln. Dort wo ein unscheinbarer Deckel im Boden mitten im Hof den Eingang zum Herzstück des Familienbetriebs markiert.