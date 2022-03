Tatverdächtiger nach sexuellen Handlungen in Waghäusel vorläufig festgenommen

Drei Frauen laufen durch den Park in Waghäusel. Dabei bemerken sie wie ein Mann angesichts ihrer Anwesenheit onaniert. Dies soll nicht das erste Mal gewesen sein für den Mann und er sitzt nun in Gewahr.

Beamte des Polizeipostens Bruhrain und des Polizeireviers Philippsburg konnten am vergangenen Donnerstagnachmittag, 3. März, einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen, nachdem der junge Mann sich gegenüber drei Frauen in Nähe des Kirrlacher Vogelparks gezeigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat. Laut Polizeipräsidium Karlsruhe, räumte er darüber hinaus zwei weitere Straftaten vergleichbarer Art vom 6. Januar und 13. Februar ein, die er im Bereich von Waghäusel-Kirrlach getan haben soll.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte ein zunächst unbekannter Täter am Donnerstag gegen 15.00 Uhr zwei Frauen verfolgt, die im Waldgebiet beim Kirrlacher Vogelpark zu Fuß unterwegs waren. Sie sahen, wie der Mann sich an seinem Glied berührte. Auf dem Rückweg der zwei Frauen kam eine dritte Frau hinzu, worauf alle gemeinsam weitergingen, während der Verdächtige vorausging.

Auf Höhe eines Feldweges wartete der Unbekannte den Erkenntnissen zufolge ab, bis die Dreiergruppe erschien und er daraufhin onanierte. Ein hinzugekommener Zeuge sprach den Täter forsch an, worauf er flüchtete.

Die Spur zum mutmaßlichen Täter kam aufgrund eines früher gemeldeten Falls zustande, als eine 30-jährige Frau am 15. Februar am gleichen Ort verfolgt worden war. In diesem Zusammenhang wurde der 20-Jährige erstmals von der Polizei kontrolliert und in Verdacht genommen. Nach den am Donnerstag gemeldeten sexuellen Handlungen und der passenden Personenbeschreibung konnte der Mann vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen führt nun das zuständige Kriminalkommissariat Bruchsal.