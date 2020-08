Tests, Quarantäne, Maskenpflicht: Rückkehrer aus Risikogebieten erzählen von ihren Erfahrungen

Die Corona-Pandemie ist weltweit zu spüren und überall wächst die Angst vor einer zweiten Welle. Auch in Deutschland. Dafür sorgen insbesondere die Rückkehrer aus Risikogebieten.

Von unserem Mitarbeiter Kurt Klumpp

Der Waghäuseler Urlaubsplaner Klaus-Jürgen Riegel kann bestätigen, dass in seinem Reisebüro alle geplanten Mallorca-Flüge storniert wurden. „Gleich nach der Einstufung der spanischen Insel als Risikogebiet wurden viele Urlaubsplanungen über den Haufen geworfen“, gibt der Bürochef zu Protokoll.

Auch alle Kroatien-Fahrer sind mittlerweile wieder zuhause angekommen. Zumindest die, die ihren Urlaub über das Wiesentaler S&R-Reisebüro gebucht haben.

Einer, der am 19. August seinen Mallorca-Urlaub mit seiner Familie beendet hatte, ist der 17-jährige Philipp Ratke aus Mannheim. Der Gymnasiast erklärte im Gespräch mit seiner Wiesentaler Schulfreundin, wie er den Aufenthalt auf der spanischen Insel erlebte. „Natürlich bestand überall auf der Insel Maskenpflicht und mussten die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden“, sagt der Teenager.

Corona-Maßnahmen haben für manche auch Vorteile

Von einheimischen Jugendlichen habe er zudem erfahren, dass auf Mallorca in absehbarer Zeit einige Restaurants und Hotels wieder schließen würden. Auch viele der kleinen Läden und Bars am Strand waren nicht geöffnet. Dabei lässt die Pandemie durchaus auch Vorteile erkennen, weil die Strände nicht überfüllt und in den Städten deutlich weniger Touristen zu sehen sind.

Bei der Einreise nach Mallorca musste sich die Mannheimer Familie mittels eines vorab erhaltenen QR-Codes bei einer spanischen Gesundheitsorganisation anmelden. Ansonsten gab es vor Ort nur die üblichen Einschränkungen. Nach der Ankunft in Frankfurt war dann allerdings ein Test verpflichtend.

Trotz aller coronabedingten Sicherheitsmaßnahmen erkannte auch die 19-jährige Studentin Elena Klumpp aus Waghäusel nicht nur Nachteile. Sie kam vor einer Woche aus Fuerteventura zurück und lobt das disziplinierte Verhalten der Passagiere auf dem Hin- und Rückflug. „Das kontrollierte reihenweise Aussteigen aus dem Flieger ohne jedes Gedränge könnte auch in coronafreien Zeiten zur Regel werden“, sagt sie.

Auf der Kanarischen Insel, die zur spanischen Provinz Las Palmas zählt, gibt es verschärfte Sicherheitsbestimmungen. Dort müssen die Masken auch im Freien, beim Spazierengehen und beim Sonnenbaden auf der Liege getragen werden. „In unserem Club waren nur deutsche Urlauber, wobei sich die Gäste diszipliniert verhalten haben“, bestätigt die Wiesentalerin und ergänzt: „Schade war eigentlich nur, dass kein Volleyball angeboten wurde. Dafür war das Fitnessstudio geöffnet und die abendlichen Shows fanden ebenfalls statt.“

Hilfstransport wegen Coronamaßnahmen gestoppt

Ähnlich positiv ist die Rückmeldung einer Waghäuseler Familie, die ihren Urlaub mit vier Kindern im Alter zwischen vier und 17 Jahren auf der griechischen Insel Kreta verbracht hatte. Sie wollten dadurch auch das heimische Reisebüro sowie die Beschäftigten vor Ort unterstützen, heißt es von der Familie.

Helfen motivierte auch Siegbert Schuhmacher aus Wiesental. Er wollte eigentlich an diesem Samstag mit wichtigen Hilfsgütern wieder nach Rumänien fahren. Der Kleintransporter war bestellt, seine Garage bis unters Dach gefüllt und die Reiseroute nach Gerbera war fest geplant.

Dann aber kam die Einstufung großer Teile des osteuropäischen Landes zum Risikogebiet. „Über die Grenze nach Rumänien wäre ich ja noch gekommen, aber die Weiterfahrt in die Region Siebenbürgen wäre mir verwehrt geblieben“, teilt der pensionierte Postbeamte mit.

Seit Jahren unterstützt er mit Hilfstransporten vor allem Kinder in Waisenhäusern und bedürftige Senioren sowie kinderreiche Familien. „Ich werde mal drei bis vier Wochen abwarten, ob sich die Situation ändert und möchte die mittlerweile dritte Transportfahrt in diesem Jahr so schnell es möglich ist durchführen“, sagt Schuhmacher.

Dabei bittet er um Verständnis, dass er zurzeit keine Hilfspakete annehmen kann. „Ich musste leider schon viele Spender auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten“, teilt er mit. Nicht nur der Waghäuseler Reiseanbieter Klaus Jürgen Riegel und Siegbert Schuhmacher hoffen, dass die Corona-Pandemie möglichst bald ein Ende findet.