Der Tote aus der völlig ausgebrannten Gartenhütte in Waghäusel stammt vermutlich aus Neulußheim und ist wahrscheinlich der 64-jährige Besitzer.

Die Polizei wartet noch auf das Ergebnis der Obduktion und DNA-Analyse, die nicht vor den Feiertagen erwartet wird.

Der Tote war am Sonntagabend entdeckt worden. Die Unfallursache ist noch unklar. Der Ofen war es nicht, sagte allerdings eine Polizeisprecherin auf BNN-Anfrage. Ein Jogger hatte die lichterloh brennende Gartenhütte am Sonntagabend kurz nach 18.15 Uhr im „Gewann Großallmend“ in Waghäusel entdeckt.