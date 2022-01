Schränke durchwühlt

Unbekannte brechen in Firma in Waghäusel ein

Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in Kirrlach erbeutet. Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen zu den Tätern.