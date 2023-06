Bereits zweimal setzten Unbekannte Tiere am Vogelpark in Kirrlach aus. Bei den Verantwortlichen ging zudem eine irritierende Anfrage ein.

Ärger im Vogelpark Kirrlach: Nach Ansicht der Verantwortlichen wird die Einrichtung teilweise zweckentfremdet, um dort Tiere auszusetzen. „Wir haben unseren festen Bestand von rund 150 Tieren und brauchen den vorhandenen Platz in den Gehegen, den Volieren und im Freigelände. Wir können keine zusätzlichen Tiere aufnehmen, die nicht mehr gebraucht und gewollt werden“, sagt Claudia Fessler, die „Mutter“ der 1966 eingerichteten Vogelparkanlage.

„Wir haben viel Arbeit und sind täglich im Einsatz“, bekundet sie weiter. „Auf unnötige Probleme könnten wir gut verzichten.“ Schon zweimal hintereinander, im Abstand von etwa sechs Wochen, seien ausgewachsene Hähne, die ihr Besitzer auf die Schnelle los sein wollte, heimlich in den Vogelpark gebracht und dort ausgesetzt worden.

Ein Tier ist behindert, hat einen verkrüppelten Zeh, was ihn aber nicht daran hindert, sich als regelrechter Kampfhahn aufzuführen und blutige Hahnenkämpfe zu liefern. „Wären wir nicht in der Nähe gewesen, hätten beide schwerste Verletzungen davongetragen oder wären gar umgekommen“, berichten Claudia und Dieter Fessler, der Vereinsvorsitzende.

Aggressiver Hahn musste von den anderen Vögeln getrennt werden

Um solche Vorkommnisse auszuschließen, musste der aggressive Hahn von dem anderen Federvieh getrennt und in ein eigenes Gehege gesperrt werden. Jetzt ist der Unhold bei den Schafen untergebracht, wo er keinen Schaden anrichten kann, aber auch nicht hingehört.

Wir sind kein Tierheim und keine Pflegestelle. Mitglieder des Vogelparks in Kirrlach

Dass dem Vogelpark zwei Hähne untergejubelt wurden, verursacht einige Probleme. Der Vogelschutzverein als Betreiber muss jetzt danach schauen, die beiden wieder loszuwerden, da bereits genügend Hähne vorhanden sind. „Wir sind keine Einrichtung für Tierentsorgungen, kein Tierheim und keine Pflegestelle“, heißt es unter den Mitgliedern.

Das sind aber nicht die einzigen Probleme: Es gebe leider immer wieder Individuen, die wie die Raben klauen. Kürzlich kam einem Kind ein relativ neuer Tretroller abhanden, den es ordnungsgemäß abgestellt und abgeschlossen hatte. Auch entwendete jemand eine große Plüschkuh, die in einem Holzhaushäuschen als „Empfangsdame“ saß.

Was tun mit den übrigen Hähnen? Einen soll der Altlußheimer Vogelpark bekommen, der sich nach einer Zeit des Stillstands im Aufbau befindet und wieder in gepflegtem Zustand in Betrieb gehen soll. Eine Helferschar ist dabei, den 1972 eröffneten Vogelpark neu zu gestalten: für Mensch und Tier.

Von den Kirrlachern bekommen die Altlußheimer nicht nur den einen Gockel, sondern darüber hinaus auch ein Pfauenpärchen geschenkt, um ihren Tierbestand aufstocken zu können. „Mit dieser Ankündigung konnten wir unseren Kollegen eine große Freude machen“, lässt Claudia Fessler wissen.

Männlicher Anrufer erkundigt sich nach Hahn für Hahnenkämpfe

Bei ihr meldete sich telefonisch eine männliche Stimme mit einer seltsamen Nachfrage: Er habe gehört, im Vogelpark gebe es einen „Kampfhahn“. Für Hahnenkämpfe suche er einen erprobten Kämpfer. Doch für solche verbotenen Wettbewerbe, bei denen zwei Streithähne in einer Arena aufeinander losgelassen werden, ist auch ein ausgesetztes Tier nicht zu haben, betonen die Vereinsverantwortlichen.

Gelegentlich nimmt der Vogelpark auch mal einzelne Tiere auf, aber nur nach Absprache. 2020 bekam der Kirrlacher Vogelverein einen Schwan von der „Schwanennothilfe“. Der bereitwillig akzeptierte Neuzugang war von Menschen so sehr misshandelt worden, dass ein Flügel amputiert werden musste.

Vor einiger Zeit haben – nach Rücksprache – drei Kanarienvögel aus einem Familienbesitz eine neue Heimat gefunden. Ein Grund für eine Aufnahme kann auch sein, dass die Tiere zuhause nicht mehr im erforderlichen Umfang gefüttert und gepflegt werden können, wenn beispielsweise die Besitzer im fortgeschrittenen Alter sind.