Bei einem Unfall in Waghäusel ist ein 93 Jahre alter Mann am Dienstag schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus.

Ein 93-jähriger Radfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Waghäusel schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei Karlsruhe jetzt mit. Demnach war der Mann gegen 13.15 Uhr auf der St. Leoner Straße in Kirrlach unterwegs gewesen.

Als er die K3536 überqueren wollte, übersah er offenbar einen 49-jährigen Autofahrer, der auf der Kreisstraße von St. Leon-Rot kommend in Richtung Kirrlach fuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 93-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.