Montagnacht hat die Polizei einen Mann unter Drogeneinfluss am Steuer ertappt. Daraufhin nahmen sie ihm den Führerschein ab und erstatteten eine Anzeige.

Die Polizei hat in Wiesental einen 21-Jährigen unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt. Wie die Polizei mitteilt, fiel den Beamten vor Ort am Montag gegen 22.30 Uhr auf, dass der Mann beim Losfahren abwürgte und kein Licht eingeschalten war.

Nach deutlichen Ausfallerscheinungen des jungen Mannes wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser zeigte ein positives Testergebnis. Daher wurde anschließend auf der Dienststelle Blut abgenommen.

Neben einer Anzeige wurde auch der Führerschein des Mannes einbehalten. Ob ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung vorliegt, wird noch ermitteln.