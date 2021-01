Brot ohne Tierprodukte

Vegane Backwaren sind in Waghäusel und der Region begehrt

Bäckereien in der Region verzeichnen wachsende Nachfragen nach veganen Backwaren. Wir sprechen mit mehreren Bäckern in der Region. Was wünschen die Leute? Gelingt so ein Brot überhaupt?