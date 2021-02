6.000 Schaden entstanden

Vorfahrtsverletzung einer Autofahrerin in Wiesental verursacht hohen Sachschaden

Eine 51-Jährige hat am Samstagnachmittag in Wiesental beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug übersehen und ist mit diesem kollidiert. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro.