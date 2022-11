Waghäusel: 27-Jähriger stürzt in Baggersee und wird schwer verletzt

Ein 27-Jähriger ist am vergangenen Sonntag auf seinem Heimweg in Waghäusel-Wiesental eine Böschung hinuntergestürzt. Er verletzte sich schwer und fand sich schließlich in einem Baggersee wieder. Ein Angler hörte glücklicherweise seine Hilfeschreie.

Ein Angler hat am frühen Sonntagmorgen einen schwerverletzten Mann aus einem Baggersee bei Wiesental gezogen. Wie die Polizei mitteilte, hörte der Mann gegen 3 Uhr Hilfeschreie aus dem See. Er verständigte kurz darauf die Polizei und Rettungskräfte.

Als die Beamten am See eintrafen, hatte der Angler bereits den stark blutenden Mann aus dem Wasser gezogen. Die Beamten übernahmen im Anschluss die Erstversorgung des verletzten 27-Jährigen und wickelten den stark unterkühlten Mann in Decken ein. Die eingetroffenen Rettungskräfte übernahmen dann die Weiterversorgung und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Aktuellen Informationen zufolge, sei der 27-Jährige auf dem Nachhauseweg eine Böschung hinuntergestürzt und habe sich dabei verletzt. Daraufhin taumelte er wohl in den Badesee und schrie um Hilfe. Der Mann sei wohl stark alkoholisiert gewesen, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.