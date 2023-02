Waghäusel: 93-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer hat sich am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 3536 bei Waghäusel schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der 93-jährige Radfahrer gegen 13.15 Uhr auf der St.-Leoner Straße in Kirrlach unterwegs.

Als er die K3536 überqueren wollte, übersah er offenbar einen 49-jährigen Autofahrer, der auf der Kreisstraße von St. Leon-Rot in Richtung Kirrlach fuhr. Bei einer anschließenden Kollision wurde der 93-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Auto-Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrrad des 93-Jährigen sowie am Hyundai des Autofahrers entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro.