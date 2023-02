Waghäusel: Autofahrerin streift Fußgängerin auf dem Zebrastreifen

Eine 39-Jährige hat am Freitag in Waghäusel eine Fußgängerin mit dem Auto erfasst. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich leicht.

Eine 39-jährige Autofahrerin hat am vergangenen Freitag gegen 15.50 Uhr eine 49-jährige Fußgängerin in Waghäusel erwischt. Wie die Polizei mitteilte, überquerte die Fußgängerin gerade den Fußgängerüberweg in der Waghäusler Straße, als die Autofahrerin sie streifte.

Die aus Richtung Westen kommende Autofahrerin hatte diese übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.