Waghäusel ebnet den Weg zur CO2-neutralen Kommune

Startschuss von „Zeo-Carsharing“ in Waghäusel: Wir erklären, wie das für den Nutzer funktioniert. Was kostet es? Wo kann man sich anmelden? Bis zu wie vielen Kilometern lohnt sich das?

Die Große Kreisstadt Waghäusel hat in den vergangenen Wochen wichtige Entscheidungen auf dem Weg zur CO 2 -neutralen Kommune getroffen. Dazu zählen die vom Gemeinderat mit großer Mehrheit verabschiedeten Klimaschutzziele und der Energieplan sowie die Zustimmung zum Bau einer schwimmenden Photovoltaikanlage in Wiesental.

Hinzu kam am Montagabend die Inbetriebnahme von drei „Zeo-Carsharing“-Fahrzeugen durch Eberhard Oehler, Interims-Geschäftsführer der Stadtwerke Bruchsal, an Waghäusels Oberbürgermeister Thomas Deuschle (CDU) .

Je ein Kompakt-SUV kommt nach Kirrlach und nach Wiesental, während ein elektrischer Kleinwagen seinen Platz an den Ladesäulen beim Waghäuseler Rathaus finden wird. „Ab der nächsten Woche werden die Fahrzeuge bereitstehen“, sagte Gerhard Sand vom Amt für Ordnung und Umwelt.

Wer elektrisch fahren will, muss sich registrieren

Die Registrierung kann online über www.zeo-carsharing.de oder im Bürgerbüro der Stadt im Rathaus erfolgen. Dort kann auch die „Zeo-Card“ abgeholt werden, mit deren Hilfe die Autos ebenso geöffnet werden können wie mit der „Zeo“-App. Die Buchung der Fahrzeuge ist nach der Registrierung rund um die Uhr über www.mein.zeo-carsharing.de, per Smartphone über die App oder über eine Hotline möglich.

Voraussetzung ist der Besitz eines Führerscheins Klasse B, wobei auch das begleitete Fahren ab 17 Jahren erlaubt ist. Die Kundenkarte ist nicht übertragbar. Allerdings kann eine andere Person mit gültiger Fahrerlaubnis fahren, sofern der Karteninhaber im Auto sitzt. Bei einer Selbstbeteiligung von 500 Euro sind die Fahrzeuge vollkaskoversichert.

Die Stadt Waghäusel ist an den drei Autos sowie den jeweils doppelten Ladesäulen in den drei Stadtteilen mit 13.000 Euro beteiligt. Thomas Deuschle

Oberbürgermeister

Im nördlichen Landkreis Karlsruhe gibt es mittlerweile 72 „Zeo“-Fahrzeuge – vom Kleinwagen bis zum Neunsitzer und Transportwagen. Berechnet werden nur die gefahrenen Kilometer sowie die Zeit der Vermietung. Dabei liegen die Kosten je nach Fahrzeug bei 27 bis 35 Cent pro Kilometer sowie bei 1,90 Euro bis 2,90 Euro pro Stunde.

90 Prozent der Gesamtsumme in Höhe von 126.050 Euro für die Anschaffung der Fahrzeuge werden vom Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) übernommen. „Die Stadt Waghäusel ist an den drei Autos sowie den jeweils doppelten Ladesäulen in den drei Stadtteilen mit 13.000 Euro beteiligt“, rechnete das Stadtoberhaupt vor.

Bereits vor drei Jahren hatte die Fraktion der Jungen Liste Carsharing als umweltfreundliche Alternative zum Zweitauto vorgeschlagen. Den Beiträgen von Stefan Huber, Geschäftsführer der Regionalen Wirtschaftsförderung, Eberhard Oehler, Interims-Geschäftsführer der Stadtwerke Bruchsal, Thomas Holland-Cunz von der Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe und von Klaus Grieger, Vorstandsmitglied des Carsharing-Betreibers Vianova aus Mainz, waren die Vorteile des „Zeo-Carsharings“ zu entnehmen.

Demnach könnte ein „Zeo“-Auto 20 private Fahrzeuge ersetzen, während bei einer Fahrleistung von weniger als 12.000 Kilometer pro Jahr sich ein Umstieg auf Carsharing lohnen würde.