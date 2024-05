Waghäusel feiert dreifaches Jubiläum mit Familienfest am Marienbrunnen

Vor 40 Jahren hat Waghäusel ihre Stadtrechte bekommen. Außerdem wurden der Marienbrunnen und die Stadtbibliothek eingeweiht. Das ist ein Grund zum Feiern. Daher veranstaltet die Stadt am Wochenende ein Familienfest rund um das Rathaus.

Einladung an die Bürger

Mehr Anlass zum Feiern gibt es wohl kaum. Die Stadt Waghäusel lädt ihre Bürger am Sonntag, 5. Mai, von 13 Uhr bis 17 Uhr zu einem Familienfest rund um das Rathaus ein. Grund sind ein dreifaches Jubiläum: 40 Jahre Stadterhebung, 40 Jahre Marienbrunnen und 40 Jahre Stadtbibliothek.

Die Fusionsgemeinde Waghäusel darf sich seit dem 1. Mai 1984 Stadt nennen. Die Aushändigung der Ernennungsurkunde durch den damaligen baden-württembergischen Innenminister Dietmar Schlee (CDU) wurde allerdings erst am 19. Oktober 1984 gefeiert.

Stadttitel für Waghäusel sollte Wir-Gefühl stärken

Vorausgegangen waren eingehende Prüfungen, um als damals siebte Stadt des Landkreises Karlsruhe anerkannt zu werden. Daran erinnert sich Robert Straub. „Nach dem Zusammenschluss von Kirrlach, Waghäusel und Wiesental zur Großgemeinde am 1. Januar 1975 hatte der Gemeinderat vier Jahre später einstimmig beschlossen, einen Antrag zur Stadterhebung zu stellen“, bestätigt der damalige Bürgermeister und heutige Ehrenbürger von Waghäusel.

Hierfür gab es zwei Gründe. Der Stadttitel sollte das Wir-Gefühl für eine gemeinsame Zukunft stärken. Ein weiterer Anlass waren hitzige Auseinandersetzungen um den Regionalplan, der Philippsburg und Bad Schönborn als Unterzentren, Waghäusel aber nur als Kleinzentrum ausgewiesen hatte.

Fünf Jahre wurde der Antrag auf Stadterhebung geprüft, wobei Waghäusel mit damals 17.000 Einwohnern zu den hundert größten Gemeinden in Baden-Württemberg gezählt hatte. Größtes Hindernis war das nicht vorhandene „städtisch geprägte Zentrum“ von Waghäusel. Erst mit der Fertigstellung des neuen Rathauses im Jahr 1983 mit Bibliothek sowie der benachbarten Realschule, dem Rheintalbad und einem Ärztehaus wurde der Stadtmittelpunkt von Waghäusel anerkannt.

Dem Festakt zur Stadterhebung am 19. Oktober 1984 im Foyer des Rathauses folgten nachmittags die Einweihung des Marienbrunnens und am Abend ein Fackelzug mit Feuerwerk und dem Großen Zapfenstreich der vereinigten Musik- und Gesangs-vereine von Waghäusel.

Der von dem damals 45-jährigen Bildhauer Klaus Ringwald aus Schonach geschaffene Marienbrunnen erinnert mit der namensgebenden Marienfigur und dem Kind sowie den zwölf Medaillons an historische Ereignisse in den drei Stadtteilen und an die Wallfahrtstradition von Waghäusel.

Gefeiert wurde die Stadterhebung mit vielen Musik-, Sport- und Kulturveranstaltungen sowie zusammen mit der 750-Jahrfeier von Kirrlach. Den Abschluss bildete am 2. Dezember 1984 die Eröffnung der Stadtbibliothek.

Familienfest mit Verlosungen in Waghäusel

Das dreifache Jubiläum wird an diesem Sonntag mit einem bunten Programm rund um das Rathaus gefeiert. Geboten werden Flausenspiel-Stationen für die Kleinen, Walking-Acts mit Clown Otsch, ein Luftballon-Wettbewerb, Vorträge sowie die Gewinner-Auslosung für Vorlesestunden mit Lars Stindl, Andreas Hofmann und Sally. Im Rathaussaal wird zudem ein Film über die 1980er Jahre der heutigen Großen Kreisstadt gezeigt.