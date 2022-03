Waghäusel gedenkt bei Mahnwache für Ukraine den Kriegsopfern

Der ältere Mann hat Tränen in den Augen: „Als Kind habe ich den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Jetzt zittere ich vor einem Dritten Weltkrieg.“ Jedem Teilnehmer an der Mahnwache auf dem Marktplatz in Wiesental standen Entsetzen, Fassungslosigkeit und Mitempfinden ins Gesicht geschrieben.

Zumeist mit Kerzen in den Händen bekundeten rund 300 Menschen, darunter auch einige Kinder und Jugendliche: „Unsere Gedanken sind bei den Toten, Verletzten und Flüchtenden in der Ukraine.“

Kein anderer Platz in Wiesental erinnert mehr an die Kriege der Vergangenheit als die heutige Wiesentaler Ortsmitte. Und damit auch an die lange Friedensperiode seit 1945 in Europa, die Wladimir Putin jetzt abbricht und die Welt an den Rand eines Weltkriegs rücken lässt.

Das Areal diente einst als Friedhof: auch für gefallene einheimische Soldaten und fremde Eroberer. Hier standen bis zur Verlegung das Kriegerdenkmal von 1929 und das Husarendenkmal von 1851, hier gedachte der ganze Ort der 55 zivilen Opfer nach dem Bombenangriff 1945 auf Wiesental.

77 Jahre danach, am selben Platz, gedachte die Bevölkerung erneut unschuldiger Kriegsopfer. In der Menschenmenge hielt ein Ehepaar die blau-gelbe Fahne der Ukraine hoch und bekundete so, wie alle anderen um sie herum, Solidarität mit dem angegriffenen Land, auch Solidarität mit den verhafteten Friedensdemonstranten in Russland.

Organisatoren: Flüchtlingen aus der Ukraine die Hand reichen

Gemeinsam setze man ein Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine, den vielen Toten, Verletzten und Flüchtenden, und stehen in diesen furchtbaren Stunden zusammen, betonten die Hauptorganisatoren vom überparteilichen „Aktionsbündnis Lußhardt, Kathrin Spieler und David Heger. Beide sprachen von unermesslichem Leid durch das „Monster in Moskau“. Zugleich forderten sie dazu auf, den erwarteten Flüchtlingen die Hand zu reichen.

Gemeinsam hörten die versammelten Waghäuseler das ergreifende Hornsolo „Il Silenzio“ von Felix Knebel und den aufrüttelnden Song „Le Déserteur“ einer 100 Kilometer angereisten Teilnehmerin. Gemeinsam sangen alle die Europahymne mit dem Solidaritätsgedanken „Alle Menschen werden Brüder“, gemeinsam beteten sie mit Dekan Lukas Glocker und Pastorin Charlotte Hoffmann für ein Ende der militärischen Gewalt. „Ja, jetzt hilft nur noch beten“, äußerte sich eine junge Mutter.

Ihre Verbundenheit mit den leidtragenden bekundeten auch OB Walter Heiler (SPD), Vertreter einiger Parteien und Wählergruppen, sowie die OB-Kandidaten Claudia Sand (parteilos), Nicole Heger (Grüne), Thomas Deuschle (CDU) und Andreas Bohnstedt (parteilos). Stark vertreten waren der Integrationsverein DIF und die Flüchtlingshilfe „Waghäusel hilft“. Schreinermeister Herbert Säubert aus Kirrlach hatte sogar blau-gelbe Kerzenhalter angefertigt und verteilt.