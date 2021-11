Die Stadt Waghäusel erhöht die Hundesteuer deutlich: Fast 100 Euro müssen Halter für einen Hund künftig zahlen. Gravierend ist die Erhöhung bei so genannten Kampfhunden.

Der Waghäuseler Gemeinderat hat für die 1.604 in der Großen Kreisstadt gemeldeten Hunde die Steuern erhöht. Ab dem 1. Januar müssen für einen Hund 96 statt bisher 72 Euro und für jeden weiteren Hund 192 statt 132 Euro bezahlt werden.

Gravierend ist die Erhöhung für sogenannte Kampfhunde. Hier steigt die Jahressteuer von 360 auf 504 Euro sowie für jeden weiteren Listenhund von 600 auf 900 Euro.

Bei Zwingerhunden, die in den letzten drei Jahren zur Züchtung verwendet wurden, erhöht sich der Steuersatz für bis zu fünf Tiere von 144 auf 192 Euro. Daraus rekrutiert die Stadt Waghäusel in 2022 Mehreinnahmen von 44.772 Euro.

Die Verabschiedung der neuen Hundesatzung erfolgte bei zwei Gegenstimmen mit großer Mehrheit. Auf Antrag von Jan Patrick Schuhmacher, Fraktionschef der Jungen Liste, wurde die Verwaltungsvorlage in einem Punkt modifiziert.

Wachhunde sind in Waghäusel künftig nicht mehr von der Steuer befreit

Weil Jagdhunde bei Wildunfällen oft auch nachts im Einsatz sind, kann auf Antrag ein Hund der in Waghäusel wohnhaften Jagdpächter von der Hundesteuer befreit werden. Künftig wird eine Steuerbefreiung auch nur noch für einen Hund pro Person mit einem Schwerbehinderten-Ausweis gewährt. Wachhunde können künftig nicht mehr befreit werden.

Eine Bestandsaufnahme in den vergangenen Wochen hat ergeben, dass 194 Hunde ohne Steuermarke in der Großen Kreisstadt zu Hause sind. Michael Schuhmacher, Vorsitzender des Hundesport- und Zuchtvereins Wiesental, stört sich vor allem an der für ihn fadenscheinigen Begründung für die Erhöhung der Hundesteuer. Argumentiert wird mit dem Mehraufwand für die Entsorgung der Hinterlassenschaften der Tiere, weil immer mehr Kothaufen auf den Gehwegen lägen.

Für Schuhmacher sind es jedoch nur wenige Hundebesitzer, die fahrlässig handeln. Zum Beweis führt er an, dass die an markanten Plätzen und Wegen aufgestellten Hundekotbehälter stark benutzt werden. „Ehrlicher wäre die Aussage gewesen, dass die höheren Einnahmen für den desolaten städtischen Haushalt benötigt werden“, sagt der umtriebige Vereinschef. Allerdings erkennt er auch aufgrund der Corona-Pandemie eine große Zunahme an Welpen.

Kein Verständnis für die Steuererhöhung in Waghäusel zeigt die Besitzerin eines Kampfhundes. Neidvoll blickt sie nach Hambrücken, wo die Hundesteuer für jedes Tier 48 Euro beträgt sowie nach Philippsburg. Dort werden pro Hund 96 Euro eingezogen.

Hundezüchter spricht von regelrechter Hundeinvasion

Von einer regelrechten Invasion an Hunden und von einer Modeerscheinung spricht der Wiesentaler Friedrich Machauer. Der erfolgreiche Züchter, der mit seinen Riesen- und Mittelschnauzern aus dem Zwinger „Von der Friedrichsburg“ schon 13 Mal den Weltsieger stellte, ist für eine weitere Erhöhung der Hundesteuer.

„Für Junghunde werden oft bis zu 2.000 Euro bezahlt“, weiß der 80-Jährige, der früher in Amerika Seminare abhielt. Einmal drohte ihm eine zur Rede gestellte Frau Prügel an. Sie wusste wohl nicht, dass Machauer auch zweifacher Weltmeister im Seniorenringen ist.