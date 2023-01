Waghäusel-Kirrlach Bewohnerin schlägt Einbrecher in die Flucht

Zwei Männer wurden beim Versuch in ein Haus in Waghäusel-Kirrlach einzubrechen von der 73-jährigen Bewohnerin erwischt. Daraufhin ergriffen die beiden die Flucht.

Zwei Unbekannte sind am Montagnachmittag in Waghäusel-Kirrlach beim Versuch, in ein Wohnhaus einzusteigen, von der Hausbewohnerin überrascht und in die Flucht geschlagen worden.

Die 73-jährige Geschädigte hielt sich im Keller des in der Lahnstraße gelegenen Anwesens auf, als sie durch Geräusche auf zwei Männer aufmerksam wurde, die sich an ihrer Terrassentür zu schaffen machten. Als sie die beiden konfrontierte, ergriffen die ergriffen die Täter die Flucht – sichtlich beeindruckt von der entschlossenen Ansprache der 73-Jährigen. Ein Sachschaden entstand nicht.

Beide Einbrecher waren circa 180 cm groß, von schlanker Statur und trugen blaue Overalls.