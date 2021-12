Was Silvester in Waghäusel erlaubt ist

In der Großen Kreisstadt Waghäusel sind solche Plätze nicht ausgewiesen. Deshalb sehen wir auch keine Veranlassung, ein solches Verbot etwa für den Marktplatz in Wiesental oder für andere Plätze in unserer Stadt auszusprechen. Auch konnten wir dort in der Vergangenheit keinen solchen Hotspot ausmachen. Zudem haben sich Bund und Länder erneut auf ein generelles Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper geeinigt. Dadurch wird die Knallerei erneut stark eingeschränkt sein. Nach meiner Rechtauffassung ist aber das Abrennen von Feuerwerkskörpern aus Restbeständen bis jetzt nicht verboten.