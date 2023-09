Mehr als 25 Institutionen und Vereine werden sich daran beteiligen. Verantwortlich ist Nicole Merkel-Ried vom Fachbereich Mensch und Gesellschaft. Eröffnet werden die Waghäuseler Wochen der Vielfalt am Sonntag, 17. September, um 15 Uhr im Atrium des Rathauses mit einer Fotoaktion sowie einer Ausstellung „UnNormal“ der Schulsozialarbeit und einem Fotoprojekt „Wir Waghäuseler*innen“.

Um 17.30 Uhr findet im Treffpunkt WaWiKi bei der Wagbachhalle ein „Dinner international“ des Vereins „Waghäusel hilft“ mit kulinarischen Köstlichkeiten statt. Anmeldung über integration@waghaeusel.de. Das Rathaus, der Treffpunkt WaWiKi, die Stadtbibliothek und die Eremitage, aber auch die Kirchen, Kindergärten und Schulen werden in den Folgetagen Veranstaltungsstätten eines vielfältigen Programms sein.

Selbsterfahrung mit Demenz-Simulator

Wie am Montag, 18. September, wenn um 16.30 Uhr vom Pflegestützpunkt im Atrium über Kriterien, Einstufung und Leistungen der Pflege informiert wird. Dort wird am Mittwoch, 20. September, um 18 Uhr Saskia Gladis von der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg über die Vielfalt der Demenz aufklären.

Mit einer begrenzten Teilnehmerzahl erfolgt dann donnerstags und freitags ab 9 Uhr im Großen Rathaussaal jeweils zur vollen Stunde eine Selbsterfahrung mit dem Demenz-Simulator. Anmeldung unter (0721) 93 67 14 10 oder an pflegestuetzpunkt.waghaeusel@landratsamt-karlsruhe.de.

Zu einer Sonderausstellung „Zeitenwende `45 – Aufbruch in ein neues Europa“ lädt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Sonntag, 24. September, und Mittwoch, 27. September, in die Eremitage ein. Anmeldung für die Führungen unter eremitage@waghaeusel.de.

Florian Sitzmann berichtet über seinen Schicksalsschlag

Ein offener Lauftreff mit bunten Shirts startet am 19. September um 19 Uhr bei den Glascontainern am Seppl-Herberger-Ring in Wiesental. Das Waghäuseler Improvisationstheater „Regiestent“ zeigt bei freiem Eintritt am Sonntag, 24. September, um 18 Uhr im WaWiKi seine Spontanität zum Thema Vielfalt.

Ein offenes „Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Turnier“ veranstaltet die Gemeinschaftsschule Waghäusel am Dienstag, 26. September, von 14 Uhr bis 16 Uhr. Abends um 18 Uhr werden Sulhakan Zeren, Firat-Abdulkadir Baz und Eric Wright im Wawiki ihre Einwanderungsgeschichte erzählen, während dort am Freitag, 29. September, ab 16 Uhr ein Abendflohmarkt angeboten wird.

Tischreservierungen bis zum 18. September an treffpunkt@waghaeusel.de. Ebenfalls am 29. September um 19 Uhr kommt Florian Sitzmann zu einer Lesung ins Rathaus-Atrium. Er hat am 31. August 1992 bei einem Motorrad-Unfall beide Beine verloren und diesen Schicksalsschlag als zweite Chance genutzt. Anmeldungen unter (07 25 4) 2 07 23 46.