Wir haben an der Realschule fünf Abschlussklassen: vier zehnte Klassen und eine Klasse 9G. Für sie ist es anders. Die fünf bekommen ihre Zeugnisse auch am 10. Februar, allerdings im Präsenzunterricht. Den gab es und gibt es einmal in der Woche, für jeweils ein Drittel der jeweiligen Klasse. Auch die für den Abschluss erforderlichen Klassenarbeiten in den Hauptfächern wurden und werden hier an der Schule geschrieben, nicht zu Hause.