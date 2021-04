Antwort vom Bürgermeister

Warum fehlt in Waghäusel-Wiesental seit über 50 Jahren ein Gehweg?

Seit über 50 Jahren fehlt ein Fußgängerweg in Waghäusel-Wiesental – was auch eine Gefahr für Fußgänger darstellen kann. Ein BNN-Leser fragt nach, warum das so ist.