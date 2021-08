Am 13. August jährt sich der Mauerbau zum 60. Mal. Ehemalige DDR-Bürger, die in den Westen flohen und im Raum Bruchsal eine neue Heimat fanden, erinnern sich.

Gerlinde Engel-Köcher hat den 13. August 1961 noch in guter Erinnerung. An diesem Tag, der sich morgen zum 60. Mal jährt, wurde in Berlin mit dem Bau der Mauer begonnen. „Ich war damals elf Jahre alt und verbrachte meine Sommerferien bei meiner Tante in Ostberlin“, erinnerte sich die heute 71-Jährige.

Aufgewachsen ist sie in Segnitz, einer Gemeinde in der sächsischen Schweiz. Zusammen mit ihrem Mann Bernhard Köcher wohnt sie seit einigen Monaten in einem stilvoll eingerichteten Appartement des AWO-Wohnparks in der Wiesentaler Schulstraße.

„Ich bin 1961 in den Ferien mit dem Zug allein zu meiner Tante nach Ostberlin gefahren“, blickt die rüstige Rentnerin zurück. Dabei erinnert sie sich an gemeinsame Besuche in Westberlin und Radtouren durch die Wälder der Hauptstadt.