Vor der Saison waren Torjubel für Nico Michelberger vom Fußball-Kreisligisten FV Wiesental ein fast unbekanntes Gefühl. Lediglich in der Jugend hat Michelberger ins gegnerische Netz getroffen. Doch seit dem Übergang zu den Aktiven musste er sich darauf beschränken, bei Treffern seiner Mannschaft mitzujubeln. In dieser Saison hat sich dies aber grundlegend geändert. Der 24-Jährige erzielte bereits fünf Tore.

Am vergangenen Wochenende war er beim 8:0 des FV Wiesental gegen den FV Ubstadt dreimal erfolgreich. Der Grund, wieso er mittlerweile den Torriecher für sich entdeckt hat, ist, dass er nun deutlich mehr am Offensivspiel seiner Mannschaft mitwirken kann.

Während in der Vergangenheit auf der Außenbahn in der Abwehrkette die Gegner zur Verzweiflung bringen musste, spielt Michelberger nun im offensiven Mittelfeld. „In der Jugend habe ich immer wieder in der Offensive gespielt“, sagt der 24-Jährige. Ganz neu ist die Position deshalb für ihn nicht. Laut ihm habe sich der Positionswechsel während der Saison ergeben.

Zwei seiner drei Treffer gegen Ubstadt erzielte er mit dem Kopf und einer mit dem rechten Fuß. Diesen sieht er auch als Stärke in seinem Spiel. Seinen ersten Treffer in dieser Saison erzielte er gegen Fvgg Neudorf am fünften Spieltag. „Es war schon ein besonders Gefühl“, sagt der 24-Jährige. Er macht auch keinen Hehl daraus, dass er sich im Offensivbereich wohler fühlt.

Michelberger will mit FV Wiesental aufsteigen

Bereits in der Jugend spielte Michelberger für den FV Wiesental. Anschließend wechselte er zum SV Schwetzingen in die Landesliga im Rhein-Neckar-Kreis. Über den FC Kirrlach fand er zum FV Wiesental zurück. Er macht kein Geheimnis, dass der FVW eine Herzensangelegenheit für ihn sei. Deshalb will er den Verein auch in die Landesliga führen. „Ich möchte mit Wiesental eine Erfolgsgeschichte schreiben“, sagt er. Noch immer wurmt ihn die 1:2-Niederlage im Spitzenspiel Anfang April gegen den FC Forst.

„Forst hat es in der eigenen Hand“, sagt er. Einen Zähler steht der FVW als Tabellenzweiter hinter dem Konkurrenten. Bei vier ausstehenden Spielen muss die Mannschaft von Andreas Bronner nun ihre Aufgaben erledigen und auf einen Patzer von Forst hoffen, um noch vom Relegtionsplatz auf den direkten Aufstiegsrang vorzurücken. An diesem Sonntag (15 Uhr) möchte Michelberger in der Partie gegen den FV Hambrücken wieder seinen Anteil am Sieg seiner Farben haben.