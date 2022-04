Wilderer legt Leiche von getötetem Reh in Waghäusel ab

Ein Unbekannter hat eine Rehleiche zwischen Donnerstag und Freitag in Waghäusel abgelegt. Davor nahm er das getötete Tier aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bisher unbekannter Wilderer hat zwischen Donnerstag und Freitag ein Reh unerlaubt erlegt. Den Kadaver legte er in einem Feld im „Grabener Feld“ in Waghäusel ab, so die Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen tötete der Täter das Reh mittels einer Schusswaffe an einem bislang unbekannten Ort. Nachdem er das Tier ausgeweidet hatte legte er die Leiche ab.