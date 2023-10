Der Seniorennachmittag der Stadt Waghäusel war ein voller Erfolg. Mehr als 450 Menschen genossen in der Wiesentaler Wagbachhalle ein buntes Unterhaltungsprogramm mit einem ganz besonderen Höhepunkt.

Zu einer Wohlfühlveranstaltung für mehr als 450 Seniorinnen und Senioren aus Waghäusel wurde das ebenso gesellige wie informative Treffen in der Wiesentaler Wagbachhalle.

Rathauschef bewährt sich als Moderator

Bewährt hat sich die terminliche Neuorientierung des traditionsreichen Seniorennachmittags von der Vorweihnachtszeit in den spätsommerlichen Herbst. Dies wirkte sich vorteilhaft auf die Programmgestaltung aus, wobei Chefplanerin Diana Drexler und Anne Hansen vom Rathausteam eine gute Auswahl getroffen haben.

Nach der Corona-Pause und einem eher mäßigen Besuch beim Neustart im vergangenen Jahr freute sich Oberbürgermeister Thomas Deuschle (CDU) über das große Interesse der über 70-jährigen Bürgerinnen und Bürger aus Waghäusel. Der Rathauschef bewährte sich auch als Moderator und nutzte seine Grußworte zu einem Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft.

Dabei lobte er die Arbeit des Seniorenbeirats, erinnerte an die erfolgreiche Zweitauflage der Seniorenmesse sowie an den kostenlosen Einsatz des Seniorenmobils als deren jüngstes Projekt. Auch am Freitag hatten Fahrer des Seniorenbeirats neben dem Deutschen Roten Kreuz aller drei Ortsverbände sowie der Freiwilligen Feuerwehr aus Kirrlach den Fahrdienst übernommen.

Deuschle würdigte Waghäusel als „zunehmend seniorenfreundliche Kommune“, wobei die Umsetzung des Parkraumkonzepts dem Schutz der Fußgänger diene. Unter den Besuchern waren auch Bürgermeister Andreas Emmerich, der sich den Anwesenden vorstellte, sowie Pfarrer Peter Bretl und die evangelische Pfarrerin Charlotte Hoffmann.

Sie trug zu Beginn der Veranstaltung die herbstzeitliche Geschichte von „Frederick und seine Mäusefamilie“ vor. Zum Eisbrecher wurden die drei- bis fünfjährigen Mädchen der Luna-Garde des TSV Wiesental, die mit ihrem Tanz die Stimmung anheizten.

87-Jähriger begeistert als quicklebendiger Gartenzwerg

Der 87-jährige Willi Zimmermann, weit über Waghäusels Grenzen hinaus als begnadeter Bühnendarsteller bekannt, begeisterte die Anwesenden als quicklebendiger Gartenzwerg. Beeindruckend die körperliche und geistige Fitness des ehemaligen Meisterturners, der seinen minutenlangen Vortrag in Versform und mit Feinsinn und toller Gestik inszenierte.

Zwischen Kaffee und Kuchen sowie einem Vesper mit Wurst- und Käsebroten – vorbereitet und serviert von der Frauengemeinschaft Wiesental – sorgte die Erwachsenen-Bläserklasse unter der Leitung von Ute Widdermann für Stimmung. Das 20-köpfige Orchester ist eine Kooperation der Musikvereine aus Hambrücken, Kirrlach, Waghäusel und Wiesental sowie der Musikschule Waghäusel-Hambrücken.

Beim mit viel Beifall belohnten Schautanz der Phönixgarde des TSV Wiesental wurde das Publikum zu einem „Tag bei den Pfadfindern“ eingeladen, ehe eine musikalische Abordnung des Gesangvereins Sängerbund unter der Stabführung von Bernd Heim zum Mitsingen aufforderte. Für den Ausklang sorgte das Musik-Duo Emil Erbe & Thomas Zimmermann mit bekannten Schlagern und Volksliedern.