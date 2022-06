Beste Zahnbehandlung in langer Tradition: Die Zahnarztpraxis in Waghäusel im Ortsteil Wiesental gibt es bereits seit 1929. Um diese Erfolgsgeschichte rund um gute Zahnmedizin und -behandlung weiterzuführen hat Dr. med. dent. Moritz Henninger die Praxis vor 14 Jahren übernommen.

Modernste Technik zum Wohl des Patienten gehört bei der Zahnarztpraxis Dr. Moritz Henninger zum täglichen Einsatz dazu. Eine besondere Spezialität sind hier die Zahnimplantate, zum Beispiel nach dem System ´Fast And Fixed´ für die Sofortversorgung im zahnlosen Kiefer, welches dem Patienten ermöglicht die Praxis nach wenigen Stunden mit festen, implantatgetragenen Brücken zu verlassen.

Auf die Erfahrung von Dr. Moritz Henninger ist Verlass

Die Implantologie gehört mittlerweile zu den Standardangeboten vieler Zahnarztpraxen. Ob eine Implantation erfolgreich ist, hängt in erster Linie von der Erfahrung des Chirurgen oder des Zahnarztes ab. Dr. Moritz Henninger verfügt über den Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie (DGI/APW) und ist Trainer im Internationalen Fortbildungszentrum IFZI in Nürnberg, wo er erfahrene Zahnärzte in Verfahrensweisen der Implantatchirurgie unterrichtet. Dr. Henninger verfügt bereits über 12 Jahre Erfahrung in der Sofortversorgung und hat diese bereits vor vielen Jahren als eine der ersten Praxen in der Region in seiner Waghäuseler Praxis etabliert.

Neben der Versorgung mit Zahnimplantaten gehört zudem die Ästhetische Zahnmedizin zur Kernkompetenz der Praxis Dr. Henninger. Sie bietet eine Fülle von Lösungsmöglichkeiten, um beispielsweise Zahnlücken völlig unsichtbar werden zu lassen und verfärbte Zähne oder abgebrochene Zahnecken in natürlicher Schönheit wiederherzustellen.

In der hoch technologisierten Praxis steht der Mensch im Mittelpunkt

Beim Kompetenzteam der Mehrbehandlerpraxis Praxis Dr. Henninger fühlen sich Patient:innen wohl, auch dank der geschaffenen ´kurzen Wege´, die für eine höchsteffiziente Behandlung sorgen. Natürlich ist die Praxis voll digitalisiert und verfügt beispielsweise über ein sogenanntes CEREC, einem computergestützten 3D-System, mit dem u.a. Kronen abdruckfrei und ohne lästigen Würgereiz in nur einer Sitzung hergestellt werden können. Auf ein Provisorium kann dank des CEREC Systems ebenfalls gänzlich verzichtet werden.

Zudem ist das 3D Röntgen strahlungsarm (circa 90 Prozent weniger Strahlenbelastung als beim herkömmlichen Röntgen). Das 3D Röntgen ist eine Art ´virtueller Rundgang´ durch den Kiefer und ermöglicht die Anfertigung von hochauflösenden dreidimensionalen Röntgenbilder für maximal schonende Eingriffe. Selbst Laien können dank dieser Technologie ablesen, wie es um ihre aktuelle Situation bestellt ist.

Zudem verfügt die Zahnarztpraxis Dr. Henninger über ein hauseigenes zahntechnisches Labor. Patient:innen profitieren dadurch, in dem sie immens Zeit sparen und weniger Termine wahrnehmen müssen. Einen guten Eindruck vermittelt die virtuelle Praxistour durch die Praxis Dr. Henninger:

Externer Inhalt von Youtube

Kein Patient wird weder vor, während oder nach der Behandlung allein gelassen.

Bei aller hochmodernen Technik, die zum Einsatz kommt: Der Mensch steht bei der Waghäuseler Praxis im Mittelpunkt. Die Mehrbehandlerpraxis verfügt über ein hochqualifiziertes Zahnärzte-Team, das bei der Wahl der optimalen Therapie Hand in Hand mit und für die Patient:innen arbeitet. Auch das Mitarbeiter-Team steht den Patient:innen mit Rat und Tat zur Seite, wenn diese zum Beispiel Hilfe bei der Korrespondenz mit der Krankenkasse benötigen oder es zu Schwierigkeiten bei der Erstattung kommt.

Die Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Moritz Henninger ist Experte auf dem Gebiet Zahnimplantate und ästhetische Zahnmedizin. Ein unter einem Dach versammeltes Kompetenzteam berät gerne individuell über die am besten geeignete Therapie. In einer eigenen Mediathek finden sich zudem verschiedene Filme und Clips mit Erläuterungen zu Behandlungen und der Praxis.

Falls die Krankenkasse nur einen geringen Zuschuss zahlt, werden Patient:innen zu den möglichen und individuell zugeschnittenen Teil- und Ratenzahlungen beraten, damit Ihr Traum von einem unbekümmert schönen Lächeln Wirklichkeit werden kann.