Projekt im Lußhardtheim in Waghäusel: „Zaubertisch“ stimuliert das Gehirn

Die Bewohner und Besucher des Kirrlacher Lußhardtheims dürfen sich auf eine neue Attraktion freuen. Auf den ersten Blick eher unscheinbar ist an der Decke des Aufenthaltsraums ein kleiner Kasten angebracht. Darunter steht ein Tisch, der zur Projektionsfläche wird. Wie von Zauberhand bewegen sich darauf verschiedene bunte Gegenstände wie Bälle, Blumen, Laub oder Teile eines Puzzles.

Am Tisch sitzen Irene Langen, Manfred Schuhmacher sowie Conny und Manfred Klein, allesamt Mitglieder des Freundeskreises Lußhardtheim Waghäusel. Der gemeinnützige Förderverein hat das 8.500 Euro teure Spielgerät aus Computer, Beamer und Sensoren für das Seniorenheim angeschafft. Entwickelt wurde die Tovertafel für an Demenz erkrankte Menschen anlässlich einer Doktorarbeit in Holland. Dabei wurde schnell erkannt, dass diese Spiele am Zaubertisch das Gehirn stimulieren und Bewohner, Betreuer und Angehörige miteinander verbinden.

Virtuelle Kuchenbackerei

„Da lässt sich bei Geburtstagsfeiern von Heimbewohnern von den Angehörigen auch gemeinsam ein virtueller Kuchen backen“, betont Freundeskreis-Chefin Conny Klein. Die vielen Spiele werden in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen angeboten. „Damit können wir individuell auf die Bedürfnisse unserer Bewohner eingehen“, sagt der künftige Heimleiter Marvin Freidel.

Das gemeinsame Spielen am Zaubertisch, so die deutsche Übersetzung von Tovertafel, fördere auch hoch demente Menschen, heißt es. Erste Tests hätten gezeigt, dass Bewohner, die sich bisher nur sehr wenig bewegt haben, plötzlich die Arme nach vorne streckten und Spaß hatten.

Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt

Vor allem unterstützt der Zaubertisch auch die soziale Interaktion. Beispielsweise können Spielende einen projizierten Schmetterling auf der Hand sitzen lassen und dann zum Tischnachbarn weiterschicken. Oder durch Berührung Bilder ausmalen und dadurch das Gemeinschaftsgefühl der Heimbewohner stärken.

Den vier Testspielern des Freundeskreises bereitete das Fußballspielen über die Tischplatte eine besondere Freude. Vor allem aber haben Irene Langen, Manfred Schuhmacher sowie Conny und Manfred Klein erkannt, dass diese Investition das Leben der Bewohner im Kirrlacher Lußhardtheim bereichert.