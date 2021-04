Ist schon wieder Zeit für Zecken im Wald?

Zecken können Krankheiten übertragen, zu denen auch das gefährliche FSME-Virus gehört. Lange und helle Kleidung hält nicht nur die Zecken ab, sondern erschwert ihnen auch den Zugang zur Haut. Zudem sollte man seinen Körper nach jedem Aufenthalt in der Natur nach Zecken absuchen. Wer eine saugende Zecke in der Haut entdeckt, sollte sie mit einer Zeckenzange entfernen, die es in den Apotheken gibt. Eine Impfung kann gegen die FSME-Krankheit helfen, die im schlimmsten Fall zur Hirnhautentzündung führen kann. Nicht wirksam ist die Impfung gegen andere durch Zecken übertragene Krankheiten wie die Borreliose.