Zuflucht bei Gefahr: Waghäusel richtet Schutzräume für Kinder ein

Vom Roller gefallen, von Älteren bedrängt, von Erwachsenen bedroht – oder ganz einfach ein ungutes Gefühl: Kinder in Waghäusel finden jetzt Zuflucht in Gemeindeeinrichtungen und Ladengeschäften.

Als bisher zweite Kommune nach Rauenberg richtet die Stadt Waghäusel Kinderschutzräume ein. Daran sollen sich in der Großen Kreisstadt möglichst viele Einzelhändler, Firmen und Institutionen beteiligen. Beim knapp einstündigen Auftaktseminar im Atrium des Rathauses konnte Oberbürgermeister Thomas Deuschle (CDU) die erste Vereinbarung unterschreiben – und 16 weitere Unterschriften folgten.

Demnach werden neben dem Rathaus und der Stadtbibliothek künftig auch alle Kindertagesstätten und Schulen, der Treffpunkt WaWiki und das Schwimmbad sowie Gewerbetreibende wie der „Guter Rad Shop“ in Wiesental oder das Notrufteam im Stadtteil Waghäusel zum Kinderschutzraum.

Ausgewiesen werden sie durch große Aufkleber auf Kinderhöhe im Eingangsbereich. „Die Kinder müssen wissen, wo sie in Notsituationen schnelle Hilfe bekommen können“, sagte Oberbürgermeister Thomas Deuschle bei der Auftaktveranstaltung. Auch die Fahrzeuge des städtischen Bauhofs und der Gärtnerei sollen als Anlaufstelle für hilfesuchende Kinder ausgewiesen werden. „Die sind in der ganzen Stadt unterwegs und leicht zu erkennen“, sagte der Rathauschef.

Wie man in Waghäusel den Kindern die Scheu vorm Schutzraum nehmen will

Die Gründe für die Flucht in einen Kinderschutzraum sind mannigfaltig. Kinder verletzen sich beim Rollerfahren oder stürzen vom Fahrrad, geraten auf dem Nachhauseweg in eine Rangelei, werden von Jugendlichen bedrängt oder fühlen sich von Erwachsenen bedroht.

„Kinder können gefahrenträchtige Situationen meist nicht richtig einschätzen und wissen nicht, was der nette Nachbar oder der freundliche Autofahrer wirklich von ihnen will“, betonte Melanie Daubmann, die das Projekt vorstellte. Wichtig sei im Ernstfall Ruhe zu bewahren und mit dem hilfesuchenden Kind auf Augenhöhe zu sprechen.

„Unser Ziel ist es, über ganz Waghäusel ein stabiles Netz an Kinderschutzräumen aufzubauen und den Kindern die Scheu zu nehmen, diese Räume im Notfall auch aufzusuchen“, betonten Sarah Schweikert und Petra Hilbert von der Stadtverwaltung, die von Karin Sälzler und Ulrike Lechnauer-Müller ehrenamtlich unterstützt werden.

Kinderschutzräume in Rauenberg werden gut angenommen

In Rauenberg gibt es die Aktion schon seit 2017. In der Weinbaugemeinde mit knapp 8.000 Einwohnern sind 30 Kinderschutzräume ausgewiesen. Ideengeber war der Verein Achtsam. Deren Vorsitzende Antje Herrmann erinnerte sich an einen Vorfall, als sich zwei Kinder von einem Jugendlichen verfolgt fühlten. „Sie hatten einfach Angst und sind schnell in den bei Optik-Schäfer ausgewiesenen Schutzraum gegangen.“

Für Ulrike Ihle-Herzel, Leiterin der Mundwerkstatt in Rauenberg, einem als Träger der freien Jugendpflege anerkannten Verein, ist eine ständige Information der Erzieherinnen und Lehrkräfte an den Grundschulen eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz der Schutzräume. Dabei helfe das Programm SeSiSta, um die Kinder selbstbewusst, sicher und stark zu machen.

Sandra Elzer von der Rauenberger Stadtverwaltung erläuterte, wie dort die Kids vorbereitet werden. „Die Kinder der Kita-Vorschulgruppen unternehmen Spaziergänge zu den ausgewiesenen Räumen und beim Ferienprogramm wird eine lehrreiche Kinderschutz-Rallye angeboten.“

Diese Aktionen tragen Früchte, wie eine Befragung an einer Rauenberger Grundschule zeigt. „Ich weiß, dass ich mich dorthin wenden kann, wenn ich mich verlaufen oder verletzt habe“, sagte Emma, und Sarina sprach von einem „erleichterten Gefühl, wenn ich einen SeSiSta-Aufkleber sehe“.