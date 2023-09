Unterschiedliche Bewertungen

Zum Besuch von Titularerzbischof Georg Gänswein am 1. Oktober in Waghäusel

Zuletzt sorgte Georg Gänswein mit erzkonservativen Stellungnahmen für Aufsehen und mit seinem Buch für Ärger im Vatikan. Was halten die Gläubigen in Waghäusel und der Region von dem Besuch am 1. Oktober?