Investitionen von 18,3 Millionen Euro

Warum Bruchsal auch vom Hochwasserschutz in Heidelsheim profitiert

Die Gefahr durch Hochwasser wächst. Um in Zukunft Anlieger der Saalbach vor den Wasserfluten zu schützen, soll nachgerüstet werden. Die Investitionen gehen in den Millionenbereich und sind an einigen Stellen wirklich trickreich.