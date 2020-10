Warum der Bruchsaler Eisweiher jetzt für immer trocken gelegt wird

Viel Erde wird in der Bruchsaler Südstadt bewegt. Lkw und Bagger sind unterwegs. Und die Anwohner fragen sich: Was ist da los? Im Bruchsaler Bauamt kennt man die Antwort. Und die hat auch mit der Geschichte des legendären Bruchsaler Eisweihers zu tun.

Fast erinnern die großen Erdhaufen in der Bruchsaler Südstadt an den Bad Schönborner Erdwall. Große Erdarbeiten sind auf der Fläche des Eisweihers im Gange. Aber was hat es damit auf sich? Gleich zwei BNN-Leser haben sich mit dieser Frage unter der Rubrik „I hätt do mol a Frog“ an die BNN-Redaktion gewendet. Richard Buttinger und Heiner Knoll suchen nach Antworten. Denn, so bemängelt etwa Buttinger: Von der Stadt gebe es „null Infos“. „Das ist eine Riesen-Aktion“, erklärt Knoll, der in der Südstadt wohnt und das Treiben der vielen Lastwagen und Bagger täglich beobachten kann. „Warum erfährt denn die Öffentlichkeit davon nichts?“, fragt er sich.

Und tatsächlich: Am alten Eisweiher-Gelände in der Südstadt entstehen große Erdwälle, Mulden und Gräben. Bruchsals Bauamtsleiter Oliver Krempel muss es wissen. Er bestätigt die erste Vermutung: Hier wird am Hochwasserschutz gearbeitet. Um genau zu sein, mehr geklotzt als gekleckert. Das Ganze ist ein Teil eines großen Programmes, das drei Bauabschnitte umfasst. Grundlage dafür ist eine Untersuchung der Hochwassergefahren. Sie hat ergeben: Kommt es im Bruchsaler Langental, der Obergrombacher Hohle und dem Weiherberg zu einem sogenannten hundertjährlichen Hochwasser, dann saufen weiter unten die Ernst-Blicke-Straße, die dortigen Häuser und Gewerbetreibende sowie die wichtige Bahnstrecke Bruchsal-Karlsruhe regelrecht ab.