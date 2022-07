Warum Karaoke-Abende mit „Mr. Maniac“ aus Bruchsal Kultstatus genießen

Im Egan´s Irish Pub in Bruchsal gibt es freitags Karaoke mit dem ehemaligen Deutschen Karaoke-Meister Markus Schwarz. Mit Shots muss inzwischen keiner mehr auf die Bühne gelockt werden.

Spaß am Mikrofon

Fast jeden Freitag verwandelt sich ein Teil des Egan´s Irish Pub am Bruchsaler Bahnhof für einige Stunden in eine Karaoke-Bühne. Dann singen Laiensängerinnen und Laiensänger ihre Lieblingslieder, stürmen bekannte Stimmungsmacher die Bühne und so manches Gesangstalent legt seinen ersten Auftritt hin.

So berichtet es Markus Schwarz, im Egan´s besser bekannt als Mr. Maniac. Und Mr. Maniac ist Mr. Karaoke. Der Deutsche Karaoke-Meister 2011 veranstaltet für Pub-Besitzer Paul Egan die Karaoke-Abende und greift auch immer noch selbst zum Mikrofon.

Im Jahr 2015 eröffnete der Irish Pub am Bruchsaler Bahnhof. Seitdem gibt es auch die Karaoke-Abende. „Ich weiß noch, wie das beim ersten Mal war. Vor mir spielte eine Band. Dann kam ich. Eine ältere Frau kam auf mich zu und fragte, warum ich denn jetzt mit der Karaoke die ganze gute Stimmung kaputt machen wolle“, erinnert sich Schwarz.

Die Frau sei schnell eines Besseren belehrt worden, denn der Erfolg der Karaoke-Abende kam schnell und ebbte seitdem auch nicht mehr ab. „Es ist immer gut besucht. Am Anfang haben wir Sängerinnen und Sänger noch mit Shots auf die Bühne gelockt. Das war aber bald nicht mehr nötig, weil sich wirklich viele mal an Karaoke probieren wollten“, erzählt der Karaoke-Profi aus Mannheim.

Wenn alle beim Karaoke mitsingen, ist das auch in Bruchsal was Besonderes

Mittlerweile ist Karaoke aus dem Egan´s nicht mehr wegzudenken. Bei der Veranstaltung würden immer etwa 20 Personen singen. Mancher Gast habe für die Aktion auch schon 200 Kilometer Anreise in Kauf genommen. „Die Stimmung ist immer gut. Und was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass noch nie irgendwer runtergemacht oder ausgepfiffen wurde“, sagt Schwarz, der hauptberuflich als Sozialarbeiter tätig ist. „Jeder, der sich auf die Bühne traut, bekomme auch den verdienten Applaus“, sagt der 48-Jährige.

Schwarz ist bestens auf die Musikwünsche der Karaoke-Begeisterten vorbereitet. Mehr als 30.000 Playbacks zu Songs aus den verschiedensten Genres hat er im Repertoire. Als zusätzliche Hilfestellung gibt es für die Laiensängerinnen und Laiensänger einen Monitor, auf dem sie den Liedtext ablesen können.

Auf einer Leinwand im Egan´s ist der jeweilige Liedtext auch für alle anderen Gäste zu sehen, sodass Mitsingen einfach möglich ist. „Wenn es jemand schafft, dass alle zu einem Lied mitsingen, dann ist das schon etwas ganz Besonderes. Da ist die Stimmung auf dem Höhepunkt. Ich bekomme da immer noch Gänsehaut, wenn es dazu kommt“, schwärmt der Karaoke-Meister Mr. Maniac.

Immer wieder sorgen auch große Gesangstalente für Sternstunden auf der Bühne des Irish Pubs. „Das sind Hobbysänger, die da dann richtig was abliefern. Da steht man dann auch schon mal mit offenem Mund da und staunt“, gesteht Schwarz. Er freue sich aber auch über eine Gruppe von Feiernden, die dann um 1 Uhr in der Nacht noch ein Ballermann-Lied grölen wollen. Das gehöre dazu.

Auch wenn es dabei schon einmal zu einem kleineren Unfall gekommen sei, bei dem jemand etwas übermütig wurde und dann bei seinem Auftritt den Monitor für die Liedtexte versehentlich von der Bühne gestoßen hatte. „So etwas ist die absolute Ausnahme. Sonst ist es immer ein tolles Miteinander“, sagt Schwarz, der über den kaputten Monitor mittlerweile lachen kann.

Immer mehr lassen sich vom Bruchsaler Karaoke-Fieber anstecken

Die Fans von Mr. Maniac schätzen die Gemeinschaft im Egan´s ähnlich wie ihr Karaoke-Meister. „Vor einigen Monaten bin ich das erste Mal dabei gewesen und die Stimmung war gigantisch. Jetzt übe ich mit einer Freundin für unseren ersten eigenen Auftritt“, erzählt Ann-Sophie Jeschke aus Bretten.

Auch Patrick Meißner hat das Karaoke-Fieber gepackt. Der 24-Jährige aus Ubstadt-Weiher will sich bald schon selbst auf die Bühne trauen. „Ich kann zwar nicht singen, aber ich kann laut sein. Das dürfte reichen“, scherzt Meißner, der bei einem der nächsten Karaoke-Abende gerne Kenny Loggins „Danger Zone“ singen möchte.