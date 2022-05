Star singt beim Schlossfestival

Warum sich der weltberühmte Tenor Klaus Florian Vogt so auf das Bruchsaler Schlossfestival freut

Regisseure und Opernhäuser der Welt reißen sich um ihn, bald singt er in Bruchsal. Dass sich Klaus Florian Vogt darauf selbst fast am meisten freut, liegt nicht an der Bruchsaler Landebahn. Die ist nämlich zu kurz für den leidenschaftlichen Piloten.