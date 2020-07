40 Stück im Kreis Karlsruhe

Was hat es mit den grünen Kreuzen auf den Feldern auf sich?

In Ubstadt steht eins, in Zeutern findet man zwei: Große, grüne Holzkreuze sind seit kurzer Zeit vielerorts an Feldrainen zu sehen. Damit beteiligen sich die Landwirte in der Region am bundesweiten Protest gegen das vom Kabinett beschlossene Agrarpaket. Sie wehren sich aber auch gegen das Volksbegehren "Rettet die Bienen".