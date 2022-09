Der „Vergissmeinnicht-Garten“ ist schon fast vollständig und wird saisonal mit duftenden Blüh- und essbaren Naschpflanzen ausgestattet.

Er befindet sich auf der Dachterrasse des im September neu eröffneten Seniorenzentrums Sankt Anton der Caritas in der Bruchsaler Südstadt. Und er gehört zur Wohngruppe im sogenannten „beschützenden Bereich“, in die ab Januar 15 demenzerkrankte Menschen einziehen können.

Das sei kein abgeschlossener Bereich, erklärt Einrichtungsleiter Jörg Israel. Vielmehr rufe ein Signal die Pflegekräfte herbei, sobald die Tür geöffnet wird. Es sei wichtig, dass die Patientinnen und Patienten sich auch hier frei und so gefahrlos wie möglich bewegen könnten.

Eine gerontopsychiatrische Fachkraft wird in dieser Wohngruppe arbeiten, Alltagsbegleiter unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem Tagesablauf.

Hierzu gehört eben der Aufenthalt im Garten, in dem die Sinne durch Aromen angeregt werden. Aber auch das Einkochen von Marmelade oder die Zubereitung von Mahlzeiten sollen Erinnerungen an früher wecken.

Was im Gehirn von Demenzkranken passiert

Demenz könne man sich so vorstellen, dass „die Gedächtnis-Schubladen im Gehirn von oben nach unten, also zeitlich gesehen von jetzt bis früher, komplett wegfallen“, erklärt Heimleiter Jörg Israel.

Deshalb sei es wichtig, dass die Erkrankten genauso akzeptiert würden, wie sie sind, ihnen mit „Geduld, Nervenstärke und Standfestigkeit“ begegnet werde.

Anlässlich des Welt-Alzheimertages am Mittwoch, 21. September, bietet der Caritasverband Bruchsal einen Themenabend im Seniorenzentrum Sankt Anton.

Caritasverband Bruchsal fordert mehr Offenheit und Sensibilität

In Baden-Württemberg leben rund 215.000 Menschen mit Demenz. Mit dem diesjährigen Motto „Demenz – verbunden bleiben“ solle nicht nur auf die Erkrankung aufmerksam gemacht werden, sondern auch auf die Bedeutung der Teilhabe am Leben für Betroffene und ihre Angehörigen.

Menschen mit Demenz verlieren oft die Orientierung, deshalb sind Rituale wichtig. Renata Niess, Bad Schönborner Kraichgauheim

„Dazu braucht es Sensibilität, Offenheit und Aufeinander-Zugehen“, informiert der Caritasverband. Für mehr Verständnis für die Patienten wirbt auch Renata Niess vom Bad Schönborner Kraichgauheim des Wohlfahrtswerkes.

Die Angebote im Haus sind dem Grad der Demenz angepasst und können in der Gruppe oder einzeln wahrgenommen werden. „Menschen mit Demenz verlieren oft die Orientierung, deshalb sind Rituale wichtig“, erklärt sie.

Dazu lese man Neuigkeiten und Zeitgeschehen aus den BNN vor, trainiere das Gedächtnis mit neuen Medien und angepasster Gymnastik und biete regelmäßig kreative Tätigkeiten aus den Bereichen Kunst und Musik an.

AWO-Karlsruhe entlastet Angehörige von Demenzpatienten

An sieben Standorten in der Region bietet die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Karlsruhe-Land in sogenannten Aktivierungsgruppen im kleinen Kreis Ansprache und Beschäftigung für „Menschen, die viel alleine sind, aber auch Demenzerkrankte – und damit stundenweise Entlastung für die Angehörigen“, erklärt AWO-Geschäftsführerin Angelika Nosal.

Daneben können sich Angehörige in der Demenzfachberatung in der AWO-Geschäftsstelle in Bruchsal Unterstützung holen. „Viele wissen gar nicht, was ihnen an Hilfe zusteht“, sagt sie.

Sie rät allen Familienmitgliedern, die sich um Demenzerkrankte kümmern, „frühzeitige Beratung und Entlastung, und wenn es nur ein Gespräch ist, anzunehmen und nicht alles alleine stemmen zu wollen“.