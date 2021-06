Nervende Wespen: Expertin aus Ubstadt-Weiher gibt Tipps

Man sollte sich an seine Gemeindeverwaltung wenden. Entweder gibt es dort eine Fachfrau- bzw einen Fachmann für solche Probleme oder man erhält die Telefonnummer von einem Hornissenumsiedler. Hier in Ubstadt-Weiher gehe ich in die betroffenen Häuser und schau mir die Situation an. Im Notfall, also nur wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt, rufen wir den Hornissen-Umsiedler oder bei großen Wespennestern auch mal den Schädlingsbekämpfer. Allerdings nur wenn es sich um Nester der Deutschen bzw. der Gemeinen Wespe handelt. Fast alle anderen Wespenarten bilden nur kleine Völker, und sind für den Menschen daher weitgehend harmlos