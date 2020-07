Wegen Corona: Bruchsal und Philippsburg schließen öffentliche Einrichtungen

Alle Bruchsaler Bäder, die Bibliothek, die Jugendhäuser und das städtische Museum werden geschlossen. Das hat der Krisenstab am Freitagabend beschlossen und eine Allgemeinverfügung erlassen. Alle Veranstaltungen mit über 100 Personen sind ab sofort untersagt.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung in Sachen Coronavirus hat die Stadt Bruchsal an diesem Freitagabend folgende Maßnahmen beschlossen: Die Bäder, die Bibliothek, die Jugendhäuser und das städtische Museum werden geschlossen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Das selbe gilt für Philippsburg, Waghäusel, Graben-Neudorf. Es werden weitere Gemeinden folgen.

Keine Sportlerehrung

Veranstaltungen mit über 100 Personen sind oder werden abgesagt. Damit folgt die Stadt Bruchsal den Empfehlungen der baden-württembergischen Landesregierung. Konkret sind das unter anderem Yes Jazz (20. März) und die Sportlerehrung (21. März) am kommenden Wochenende. Die Verfügung gelte insbesondere für Konzerte oder Tanzveranstaltungen in geschlossenen Räumen, auch unter 100 Personen. Ausgeschlossen ist der Wochenmarkt oder kleinere Veranstaltungen unter freiem Himmel.

Notfallplan für Kinderbetreuung

Entsprechend der Vorgaben des baden-württembergischen Kultusministeriums werden auch in Bruchsal am Dienstag alle Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten geschlossen. Derzeit wird in der Stadtverwaltung ein Notfallplan für die Kinderbetreuung von Kleinkindern und Grundschulkindern erarbeitet.

Weitere Informationen sind auf der Homepage der Stadt Bruchsal unter www.bruchsal.de eingestellt. Das gilt auch für die von der Stadt erlassene Änderungsverfügung, die zudem am Rathaus am Marktplatz ausgehängt ist. Die Homepage werde ständig aktualisiert, heißt es weiter.

Philippsburg geht noch einen Schritt weiter: Dort sind ab sofort generell alle öffentlichen Veranstaltungen untersagt, drinnen wie draußen. Ausnahmen bilden der Wochenmarkt und kleinere Veranstaltungen im Freien. Discos, Museen, Bäder, Bibliotheken - alles bleibt dicht, heißt es in der Verfügung aus dem Rathaus.

Die selben Regeln gelten ab sofort auch für Graben-Neudorf. Der Betrieb von Wirtschaften ohne Musik und Tanz bleibt vorerst erlaubt, heißt es in den Verfügungen.

In Bruchsal hat sich auf Facebook eine Gruppe gebildet: Corona-Hilfe Bruchsal und Umgebung. Hier sollen sich laut Betreiber Bruchsaler vernetzen, die in Quarantäne sind oder Unterstützung benötigen.