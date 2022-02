Seit Ende Januar ist klar, dass auch in diesem Jahr keine Fastnachtsumzüge in Baden-Württemberg stattfinden werden. Besonders für Einzel- und Fachhandelgeschäfte, die Fastnachtsartikel anbieten, ist das eine weniger erfreuliche Nachricht: „Interesse an Fastnachtssachen besteht kaum, weshalb wir dieses Sortiment in Zukunft nicht mehr führen werden“, berichtet Dennis Ritzerfeld, Mitglied der Geschäftsführung des Langnickels Bruchsal.

Derzeit gibt der Dekomarkt 50 Prozent Rabatt auf alle verbliebenen Fastnachtsartikel, um die Ware bestmöglich zu verkaufen. „Wegen des Ausverkaufs und des damit verbundenen Preisvorteils nutzen einige Kunden das Angebot, um die Kostüme ab nächstem Jahr anzuziehen“, erklärt Ritzerfeld.

Schnäppchenjäger decken sich mit Fastnachtskostümen ein - für nächstes Jahr

Am Samstag vor zwei Wochen sei der Laden deshalb gut besucht gewesen. Vor allem werden Accessoires wie Hütchen, Sonnenbrillen, Armbänder, Halsketten und Perücken gekauft oder auch Kostüme im Flower-Power-Stil, Dirndl und Strumpfhosen. Absehbare Fastnachtstrends gibt es in diesem Jahr jedoch keine.

Ab 2023 soll im Dekomarkt Schluss mit Fastnachtsartikeln sein. „Aufgrund der coronabedingten Pause sind viele unserer Fastnachtsimporteure insolvent gegangen. Deshalb wird es zukünftig schwierig werden, wieder an Ware zu kommen.“ Zudem lohnt sich das Fastnachtsgeschäft nicht, da es viel Platz im Laden benötigt

So langsam muss das mal aufhören. Dennis Ritzerfeld, Geschäftsinhaber, über die Corona-Beschränkungen

Anstatt des Fastnachtssortiments kommen keine neuen Artikel für andere Veranstaltungen in den Laden: „Das würde nichts bringen, weil die Politik Panik macht und alle Events verbietet. Dadurch gehen der Einzel- und Fachhandel kaputt“, kritisiert Ritzerfeld. Er fordert ein baldiges Ende aller Corona-Maßnahmen, da diese unverhältnismäßig seien: „So langsam muss das mal aufhören. Auch die Stimmung der Leute ist mittlerweile so schlecht, weil sie keine Lust mehr darauf haben.“

Billig-Kette bietet Fastnachtsartikel in Bruchsal in gewohntem Umfang an

Anders sieht die Lage im Tedi-Geschäft Bruchsal aus: „Auch in diesem Jahr wird unser Fastnachtssortiment trotz der Corona-Pandemie in gewohnter Vielfalt angeboten“, berichtet Pressesprecher Esmanur Cayci. Besonders an Accessoires wie Haarreifen oder Hüten seien die Kunden am meisten interessiert, da die Artikel einfach zu verwenden sind und Kostüme schnell aufwerten können.

Im Trend bei erwachsenen Kunden liegen derzeit Ganzkörperkostüme und Overalls. „Hier reicht bereits ein Artikel aus, um sich komplett zu verkleiden. Außerdem kann eine Jacke oder ein Pullover unter dem Kostüm angezogen werden“, erläutert Cayci. Bei Kindern dagegen finden besonders Heldenkostüme Anklang, um wie ihre Lieblingsfiguren auszusehen. „Cowboykostüme sind jedoch schon seit Jahren nicht mehr bei unseren jungen Kunden gefragt.“

Trotz der positiveren Lage für den TEDi Bruchsal wünscht sich Cayci wieder Normalität: „Wir hoffen, dass die Corona-Pandemie bald ein Ende nimmt und unsere Kunden im nächsten Jahr in der Fastnachtssaison unbeschwert in ihren Kostümen feiern können.“